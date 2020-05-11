ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu - Son Dakika

ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

6 saat önce

Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğuANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan AVM'ler bugün yeniden açıldı. Alanya merkezinde bulunan ve yaklaşık 90 mağazası bulunan AVM de kapılarını açtı. AVM'de market, eczane ve sayılı mağazanın dışında birçok mağazanın kapalı olması dikkati çekti. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınan müşterilerin ateşleri ölçülürken AVM'ye daha çok ilçedeki yerleşik yabancıların geldiği görüldü.

'TARİHİ 1 HAZİRAN OLARAK BEKLENİYORDU'

AVM'nin Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, Genelde AVM'lerin açılmasıyla ilgili öngörü 1 Haziran gibi bekleniyordu. Fakat 11 Mayıs'ta açılacağı duyurulunca biz de gerekli hazırlığımızı yaptık. Geçen cumartesi almamız gereken önlemlerle alakalı en son bir genelge yayımlandı. Biz o önlemlerimizi aldık. Bugün 10.00 itibariyle AVM'mizi açtık, akşam 19.00'da kapanacak. Sadece market zorunluluktan dolayı 21.00'da kapanacak dedi.

'YERLEŞİK YABANCILAR ALANYA'DA KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

AVM'ye en çok yerleşik yabancıların rağbet etmesiyle ilgili de konuşan Çelik, Alanya'da oldukça fazla yerleşik yabancı var. Bizim istatistiki bilgi tuttuğumuzda, onlar genelde sabah segmentinde özellikle 11.00 gibi gelip alışverişini yapıp gider. Yine aynı şekilde marketimiz açıktı sadece AVM'ye gelip alışverişini yapıyorlar. Onun dışında yerleşik yabancılarla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Basından takip ettikleri kadarıyla bizim de onların basınlarına yansıyandan gördüğümüz kadarıyla kendi ülkelerinde yerleşik yabancılar kendilerini özellikle Antalya, Alanya bölgesinde daha güvende hissediyor. Bu anlamda da sıkıntı yok alışverişlerini önlemlerini alarak gelip yapabiliyorlar diye konuştu.

'MARKET VE ECZANENİN AÇIK OLMASI BİZE AVANTAJ SAĞLADI'

AVM'de alınan önlemler hakkında da konuşan Çelik, şunları söyledi

Öncelikle market ve eczanenin açık olması bize birazcık avantaj sağladı diyebilirim. Ne yapabiliriz aşamasında geçen cumartesi bir genelde yayımlandı. Aklıma gelen hava perdelerinin kapatılması, temiz hava girişinin oldukça maksimum düzeyde sağlanması, gece temiz hava basan havalandırmaların çalışması, klimaların kapatılması, maskeler, asansörde ATM'lerin yakınlarında sosyal mesafenin korunması anlamında gerekli önlemler, 14 kurala uyulması gerektiği. Dezenfektan makinelerinin giriş ve çıkışlara konması, mağazaların içerisinde zaten böyle bir şey var. Mağaza kapsamında da maske takılarak, giriş çıkışlarda kişi sayısı kontrol edilerek, 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir önlem aldık. Şu an aklıma gelen önlemler bunlar. Yani teknik olarak temizlik anlamında gün içinde sayıların arttırılması gereken temizlik anlamında zaten bütün önlemlerimiz alınıyor. Yiyecek içecek katımız zaten kapalı, bir ve ikinci katımız açık. Burada dediğim gibi bütün önlemlere dikkat ediliyor. Genelgede olan ne varsa uyuyoruz.

ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:35 Kaynak: DHA


Son Dakika

Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Annesini trafik kazasında kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran paylaşım: Yokluğuna alışmayacağım Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu Sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği ileri sürülen Sermiyan Midyat, kendi darp raporunu paylaştı Anne olmaya hazırlanan Sinem Kobal'ı hamilelik haberini yayan kişinin peşine düştü Çimlere uzanıp poz veren Serenay Sarıkaya, 90 bin liralık kombin yaptı Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı
Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim Arjantinli futbolcu Jose Sosa itiraf etti: Trabzonspor için 2 teklifi reddettim         
00:09
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, AVM'lerde oluşan kalabalığı eleştirdi: Tedbirler tam olmalı, risk devam ediyor         
00:06
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı         
00:05
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsle mücadelede üç ülkeyi örnek gösterdi         
00:01
Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, Galatasaraylı Muslera'ya övgüler yağdırdı: O muhteşem bir kaleci         
23:53
İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı İçişleri Bakanlığı, 9 ilde sona eren ve 15 ilde süren seyahat yasağıyla ilgili yeni bir genelge yayınladı         
23:38
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı         
23:31
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil         
23:22
Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı Diyarbakır'da 2 aile arasında yaşanan 3 ayrı çatışmada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı         
23:11
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum         
23:10
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur         
22:46
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere         
22:46
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı         
22:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı         
22:28
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek         
22:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor         
22:25
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddetti         
22:00
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı         
21:55
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi         
21:12
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 00:20:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]