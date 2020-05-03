ANTALYA Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma - Son Dakika
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ANTALYA Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

6 saat önce

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma (2)'KARA BÜYÜ OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM'Alanya'da 4 kaplumbağanın başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmesi, 4'ünün de aynı şekilde yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği...

Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma (2)

'KARA BÜYÜ OLDUĞUNA İNANDIĞIM İÇİN ÖLDÜRDÜM'

Alanya'da 4 kaplumbağanın başlarına vurulup, kabukları kırılarak öldürülmesi, 4'ünün de aynı şekilde yaralanması olayına ilişkin çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilk incelemede etrafta bulunan bir kaya parçasıyla hayvanların kabuklarının kırıldığını belirledi. Mezarlığın karşısında bulunan otelin görevlileri daha önce de orada görünen ve şüphelendikleri bir kişiyi cep telefonuyla kaydederek, olayla ilgili olabileceğini belirterek polise ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, B.Z. (42) olduğu belirlenen şüpheliyi Pelitlik Caddesi'nde yaya halde yakaladı. Gözaltına alınan ve akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen erkek şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelinin polisteki ifadesinde, gezmek için dışarı çıktığını ve mezarlığa uğradığını söylediği belirtilirken, "Burada gezen kaplumbağaları gördüm. Siğil yaptığı ve kara büyü olduğuna inandığım için taşla ezerek öldürdüm" dediği öğrenildi. BİR YARALI KAPLUMBAĞA DAHA BULUNDU

Bugün mezarlıkta yapılan incelemede bir yaralı kaplumbağa daha bulunurken, olay yerine polis ve zabıta ekipleri geldi. Veteriner hekim Osman ve Pınar Aydın tarafından alınan kaplumbağayı tedaviye alındı. Veteriner hekim Osman Aydın, "Damlataş Mezarlığı'nda besleme yaparken, bulduğumuz kaplumbağalardan yaşayan 4'ünün tedavisine başladık. Öncelikle antiseptikli solüsyonlar ile yara temizliği yaptık daha sonra doku onarımının hızlandırması amacı ile ozon terapi uyguladık ve kırılan kabukları özel bir materyal ile birleştirerek yapışmasını sağladık. Genç olan iki kaplumbağanın durumu şu an için daha iyi ancak büyük olan kaplumbağaların çok fazla darbe alıp kabukları birleştirilmeyeceği kadar parçalandığı ve bu parçaların iç organlara zarar verdiği için durumları ciddiyetini koruyor" diye konuştu.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Diğer yandan Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. 'Hayvanlara kötü muamele' başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"02.05.2020 günü saat 16.00 sıralarında Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi Damlataş Mezarlığı içerisinde bulunan kaplumbağalara kabuklarının kırılması suretiyle zarar verilmiş, Veteriner Tedavi Merkezi tarafından 5 yaralı kaplumbağanın tedavisi yapılması için veteriner kliniğine götürülmüş, ayrıca 2 kaplumbağanın da öldüğü tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak Asayiş Büro Amirliği ekiplerince izlenen kamera görüntüleri sonucu olayı gerçekleştiren şahısın B.Z. olduğu tespit edilmiş, şahıs Saray Mahallesi Pelitlik Caddesi civarında yaya olarak yürüdüğü esnada Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede, gezmek için dışarı çıktığını, sonrasında mezarlığa uğradığını, mezarlıkta gezen kaplumbağaları gördüğünü, kaplumbağaların siğil yaptığını ayrıca kaplumbağalarda kara büyü olduğuna inandığını ve bu gerekçeyle öldürdüğünü beyan etmiş, günün nöbetçi cumhuriyet savcısı ile görüşülerek gerekli işleme başlanılmıştır. Ayrıca şahsa 'sokağa çıkma yasağını ihlal' etmesinden dolayı 3150 TL idari para cezası uygulanmıştır."

ANTALYA Alanya'daki kaplumbağa vahşetine soruşturma

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.05.2020 05:03 Kaynak: DHA


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