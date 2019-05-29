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ANTALYA Alanya'daki yerleşik yabancılarla iftar

16 dakika önce

Alanya'daki yerleşik yabancılarla iftarAntalya'nın Alanya Müftülüğü, yerleşik yabancılara yönelik iftar programı düzenledi.

Alanya'daki yerleşik yabancılarla iftar
Antalya'nın Alanya Müftülüğü, yerleşik yabancılara yönelik iftar programı düzenledi.
Alanya'da yerleşik yabancıların katıldığı iftar programı İskele Meydanı'nda düzenlendi. İftara Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçedeki yabancı dernek başkanları ve yerleşik yabancılardan oluşan yaklaşık 300 davetli katıldı.
'RAMAZAN SOFRASINI PAYLAŞTIK'
İftarda konuşan Alanya Müftüsü İhsan İlhan, yabancılara yönelik iftar davetini her yıl geleneksel olarak yaptıklarını, iftar yemeğiyle dostluğu, kardeşliği her kesimle pekiştirmek istediklerini söyledi. Müftü İlhan, İlçede Müslüman olarak birlikte yaşama bilinci, kardeşlik, huzur ve güveni tüm dünyaya duyurmak istiyoruz. Ramazan gibi manevi bir iklimde, içimizde yaşadığımız vatandaşlarımızla soframızı paylaşmak, Ramazanın gayelerinden biridir. Müftülük olarak belediye ve sivil toplum örgütlerin destekleriyle farklı din ve kültürlerde yaşayan vatandaşlarla bir Ramazan sofrasını paylaştık. Alanya'nın huzurun ve güvenin kaynağı olduğunu dünyaya bir kez daha duyurmak istedik dedi.
Alanya Belediyesi Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ilçede 79 farklı ülkeden insanın, milletin, dinlerin yaşadığını, İslam'ın tolerans dini olduğunu, Alanya'da Ramazan ayında hiç kimseyi ayırmadan bir iftar yemeğinde ilçede yaşayan insanlarla bir araya geldiklerini söyledi.
ANTALYA Alanya'daki yerleşik yabancılarla iftar
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:55 Kaynak: DHA
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