Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor - Son Dakika

Alanya fuarlarda tanıtılıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizm sezonunun gelecek yıllar için daha da iyileşmesi adına turizmciler 2020 yılı turizm sezonu için kolları sıvadı. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yurt içi fuarların yanı sıra yurt dışı fuarlarında da ilçeyi tanıtıyor.

Başta Rusya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Suriye'deki savaş durumu nedeniyle ülkeye gelecek tatilci sayısının düşme olasılığını göz önüne alarak turist sayısını yükseltmeyi amaçlayan Alanyalı turizmciler dünya çapında yapılan fuarlarla imaj tazelemek için çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 yılı içerisinde katılacakları turizm fuarlarının sayısını düşürürken, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başta İskandinav ülkelerinde yapılan fuarlar olmak üzere, Polonya, Hollanda, Rusya, Almanya, Litvanya gibi tatil için Türkiye'yi seçen ülkelerden oluşan 10 ülkede 11 fuara katılıyor. Turizm sezonunun açılmasına 1 ay kalmasına rağmen turizmciler ilçeyi tanıtmaya devam ediyor. 2020 tanıtım çalışmalarında 2019 Ekim ayında başlayan turizmciler TT Warsaw (Polonya), Vakantıebeurs Utrecht (Hollanda), Matka Helsinki (Finlandiya), Adventure 2019 Vilnius (Litvanya), EMITT (İstanbul), Baltour Riga (Letonya) ve IFT Belgrad (Sırbistan) fuarlarına katıldı. Fuarda kurulan Alanya stantlarında ilçenin doğal güzellikleri yanı sıra, tatil kampanyaları ve tarihi katılımcılara tanıtılıyor.

İZLENİMLER İYİ

Bu yılki Kültür ve Turizm Bakanlığı takvimde yer alan tüm fuarlara katılarak Alanya'yı tanıtmaya çalıştıklarını belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, katıldıkları fuarlardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Dahaoğlu, "Kasım ayından itibaren biz ALTAV olarak birçok fuara katıldık. Bunların başlangıcı İngiltere Londra'da gerçekleşen fuardı. Hemen akabinde Polonya Fuarı ve Hollanda Fuarı ile devam ettik. Fuarlardan almış olduğumuz izlenimler çok iyiydi. Zira 2020'de güzel bir rekor kırılacağı üzerinde hem tur operatörleri hem acentelerden alıp, burada otelci arkadaşlarımızla paylaştık. En son geçen hafta Sırbistan Fuarı oldu. Fuara katılım maksimum düzeydeydi. Sırbistan pazarı da her yıl Türkiye için artan alternatif pazarlarımızdan bir tanesi" dedi.