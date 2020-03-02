Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor - Son Dakika

Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor

6 saat önce

Alanya fuarlarda tanıtılıyorANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizm sezonunun gelecek yıllar için daha da iyileşmesi adına turizmciler 2020 yılı turizm sezonu için kolları sıvadı.

Alanya fuarlarda tanıtılıyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turizm sezonunun gelecek yıllar için daha da iyileşmesi adına turizmciler 2020 yılı turizm sezonu için kolları sıvadı. Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı (ALTAV) ile Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) yurt içi fuarların yanı sıra yurt dışı fuarlarında da ilçeyi tanıtıyor.

Başta Rusya'da yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Suriye'deki savaş durumu nedeniyle ülkeye gelecek tatilci sayısının düşme olasılığını göz önüne alarak turist sayısını yükseltmeyi amaçlayan Alanyalı turizmciler dünya çapında yapılan fuarlarla imaj tazelemek için çalışıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı 2019-2020 yılı içerisinde katılacakları turizm fuarlarının sayısını düşürürken, tanıtım çalışmaları çerçevesinde Alanya Turizm ve Tanıtma Vakfı, Turizm Bakanlığı işbirliğiyle başta İskandinav ülkelerinde yapılan fuarlar olmak üzere, Polonya, Hollanda, Rusya, Almanya, Litvanya gibi tatil için Türkiye'yi seçen ülkelerden oluşan 10 ülkede 11 fuara katılıyor. Turizm sezonunun açılmasına 1 ay kalmasına rağmen turizmciler ilçeyi tanıtmaya devam ediyor. 2020 tanıtım çalışmalarında 2019 Ekim ayında başlayan turizmciler TT Warsaw (Polonya), Vakantıebeurs Utrecht (Hollanda), Matka Helsinki (Finlandiya), Adventure 2019 Vilnius (Litvanya), EMITT (İstanbul), Baltour Riga (Letonya) ve IFT Belgrad (Sırbistan) fuarlarına katıldı. Fuarda kurulan Alanya stantlarında ilçenin doğal güzellikleri yanı sıra, tatil kampanyaları ve tarihi katılımcılara tanıtılıyor.

İZLENİMLER İYİ

Bu yılki Kültür ve Turizm Bakanlığı takvimde yer alan tüm fuarlara katılarak Alanya'yı tanıtmaya çalıştıklarını belirten Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, katıldıkları fuarlardaki yoğunluktan memnun olduklarını söyledi. Dahaoğlu, "Kasım ayından itibaren biz ALTAV olarak birçok fuara katıldık. Bunların başlangıcı İngiltere Londra'da gerçekleşen fuardı. Hemen akabinde Polonya Fuarı ve Hollanda Fuarı ile devam ettik. Fuarlardan almış olduğumuz izlenimler çok iyiydi. Zira 2020'de güzel bir rekor kırılacağı üzerinde hem tur operatörleri hem acentelerden alıp, burada otelci arkadaşlarımızla paylaştık. En son geçen hafta Sırbistan Fuarı oldu. Fuara katılım maksimum düzeydeydi. Sırbistan pazarı da her yıl Türkiye için artan alternatif pazarlarımızdan bir tanesi" dedi.

Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor

Polonya, Alanya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:40 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Putin dünyaya meydan okudu: Kimsede olmayan bir silah ürettik, ABD bize yetişemiyor
Antalya turizmi ziyaretçi sayısıyla tüm zamanların ilk iki aylık rekorunu kırdı Rüşvet operasyonunda kanıtları yemeye çalıştı Son dakika: BM Suriye Araştırma Komisyonu Raporu: Rusya savaş suçu işledi

Son Dakika Haberleri
15:10 Berlinale'de "Altın Ayı" ödülünü "Sheytan Vojud Nadarad" filmi kazandı
15:10 Latif Doğan'dan genç türkücüye övgü
15:10 Jean Christophe Grangé: Bilinmeyenin peşindeyim
15:10 "Mendilim Kekik Kokuyor" seyirciyle buluşuyor
14:20 Oyuncu Ulaş Tuna Astepe, sınırda bekleyen göçmenlere yardım dağıttı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 17:00:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya alanya fuarlarda tanıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]