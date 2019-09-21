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Antalya alanya kalesi'nde surları yıkan skandal

1 saat önce

Alanya Kalesi'nde surları yıkan skandalDünyada yaşamın devam ettiği az sayıdaki kaleden biri olan Alanya Kalesi'nin kente en hakim noktasında Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik tarihi surlar yıkıldı.

Alanya Kalesi'nde surları yıkan skandal

Dünyada yaşamın devam ettiği az sayıdaki kaleden biri olan Alanya Kalesi'nin kente en hakim noktasında Avusturyalı Walter Godina'nın evine bitişik tarihi surlar yıkıldı. İzinsiz pencere ve korkuluk inşaatının yıkıma sebep olduğu öne sürülen Walter Godina hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde Helenistik, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan Alanya Kalesi'nde, İçkale ve Ehdemek olmak üzere iki iç kale bulunuyor. Alanya Kalesi, dünyada yaşamın asırlardır devam ettiği ender kalelerden biri olma özelliğini de taşıyor. Çok sayıda yerli ve yabancının yaşamını devam ettirdiği kale, Alanya'nın en önemli tarihi ve turistik değerlerinin başında geliyor. Kaleyi her yıl binlerce turist ziyaret ediyor.

Tarihi kalenin Ehdemek bölgesindeki kısmında, Avusturyalı Walter Godina'ya ait evin duvarlarıyla bitişik ve Alanya Müze Müdürlüğü sorumluluğundaki tarihi surların nisan ayında yıkıldığı ortaya çıktı. 10 metreye yakın sur ve Walter Godina'ya ait balkonun bir kısmının yıkılma sebebinin, Avusturyalı kişinin, surlara bitişik noktadaki evinden surlara pencere açması, balkon kısmına ve surların üzerine korkuluk yaptırması olduğu öne sürüldü. Walter Godina'nın, tarihi sit alanı içinde olan alanda yaptığı tüm bu işlemler için izin almadığı belirtildi.

Alanya Müze Müdürlüğü yetkilileri, yapılan izinsiz müdahaleyle surların yıkımına sebep olmasından dolayı Walter Godina hakkında 2863 sayılı yasa çerçevesinde yasal işlemlerin başlatıldığını ve Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca yürütülen soruşturma devam ederken, yıkılan surlarla ilgili restorasyon projesi hazırlandı. Surların devamının da yıkım tehlikesi altında olması nedeniyle restorasyon projesinin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Antalya alanya kalesi'nde surları yıkan skandal

Antalya, Alanya, Kale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 11:32 Kaynak: DHA
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