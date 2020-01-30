Son Dakika › Güncel › Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı - Son Dakika
Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı
6 saat önce
ANTALYA Alanya-Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:01 Kaynak: DHA
ANTALYA Alanya- Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı
Son Dakika Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı Evden ayrılan genç kızdan 6 gündür haber alınamıyor Bahçeli, Türk Bayrağı'nı yırtan ırkçı Yunan vekile 'Atatürk' örneğiyle tepki gösterdi Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde deprem oldu