Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2 - Son Dakika

Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2

7 saat önce

ANTALYA Alanya-Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2.

ANTALYA Alanya- Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2

Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2

Manavgat, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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