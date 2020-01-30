Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2 - Son Dakika

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Antalya alanya-manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2
7 saat önce
ANTALYA Alanya-Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
ANTALYA Alanya- Manavgat karayolunda yolcu otobüsü yandı-2
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