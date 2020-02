Antalya alanya'ya en çok rus gelin geldi - Son Dakika

Alanya'ya en çok Rus gelin geldi

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2019 yılında 47 ülkeden 312 yabancı kadın Türk erkekleriyle evlendi. Yabancı evlilik sayısında 77 Rus gelin ilk sırada yer alırken, ilçedeki eski gelinlerin çoğu İngiliz ve Almanlardan oluştu. İlçenin ilk İngiliz gelinlerinden Amanda Jane Özsoy ve Karen Giden ile Rus Anastasia Petrova Çetinkaya, buraya geliş hikayelerini ve nasıl evlendiklerini anlattı.

Alanya'da, 2019 yılında, 312 yabancı kadın Türk erkeklerle evlendi. İlçede yerleşik yaşayan yabancılar kadar, tatil yapmaya gelen kadınlar da Türk erkekleriyle evlenerek yuva kurdu. Alanya'da geçen yıl evlenen yabancı kadınlar arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 2019'da ilçede 77 evliliğin yapıldığı Rusya, en çok gelin alınan ülke olurken, Almanya 37 gelinle ikinci, Ukrayna ise 33 gelinle üçüncü, Kazakistan 32 gelinle dördüncü sırada yer aldı. Türk erkekleriyle evlenen yabancı gelinler Rus, Alman ve Ukraynalı kadınlarla sınırlı kalmadı. Kazakistan'dan İran'a, Finlandiya'dan Tunus'a, Norveç'ten İngiltere'ye kadar 47 ülke vatandaşı Türk erkeklerle hayatını birleştirdi. Rus kadınların Türk erkeklerle yaptığı evliliklerin artmasının, özellikle Antalya ve çevresinde çok fazla yerleşik Rus'un yaşamasından kaynaklandığı belirtildi. Son 6 yıllık evliliklerde de Rus gelinler ilk sırayı çekerken eski yıllarda Alanya'da Almanlar, Finliler ve İngilizler üst sıralarda yer alıyordu. Son yıllarda İran, Polonya, İsveçli gelinlerin sayısı da arttı.

EVLİLİK HİKAYELERİNİ ANLATTILAR

İlçenin ilk İngiliz gelinlerinden Amanda Jane Özsoy ve Karen Giden ile 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya Belediye başkan adayı da olan Rus Anastasia Petrova Çetinkaya buraya geliş hikayelerini ve nasıl evlendiklerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı.

'TATİL İÇİN GELDİM, GİDEMEDİM'

Bir otelde müdürlük yapan İngiliz asıllı Amanda Jane Özsoy (50), evlenme kararını tatile geldiği Türkiye'yi sevmesi ve Alanya'da yaşamayı seçtikten sonra aldığını belirterek, Alanya'da ilk evliliğini bir Türk ile yaptığını, eşini trafik kazasında kaybetmesinden birkaç yıl sonra tekrar bir Türk erkeğiyle hayatını birleştirdiğini söyledi. Özsoy, "1990 senesinde tatil için Alanya'ya geldim ve buradan gidemedim. Sonrasında eşimle evlendim. Bir 10 sene kadar evli kaldım, sonrasında eşimi bir trafik kazasında kaybettim. O zamanlarda bir otelde çalışmaya başlamıştım. 8 sene yalnızdım sonra tekrar Türk eşimle evlendim. 13 senedir ikinci eşimle evliyim" dedi.

'TÜRK MİSAFİRPERVERLİĞİ İNANILMAZ'

Türk geleneklerini ve yaşam tarzını çok sevdiğini belirten Özsoy, "Ben şanslıyım, dili biraz hızlı öğrendim. Tabii ki kültür zorlukları olmuştur ama onu harmanlayarak hayatımızı sürdürdük. İlk yıllarda disiplin eksikliklerinden çok zorlandım. Bir süre sonra zaten alışıyorsun. Daha fazla Türk oldum. Bence her şeyi harmanlayıp, yaşadığın zaman her şeyini kabul etmek zorunda değilsin ama uyarabilirsiniz. Uyguladığınız zaman daha güzel oluyor. Aynı kültürlerde olan insanlarda da sorunlar çıkar. Türkler, Alanya ve İç Anadolu'daki insanlar sevgi dolu, yalan olmayan, yardımsever, misafirperverliği inanılmaz. Birçok yabancı insanı da misafirperverlik cezbediyor" diye konuştu.

'BURAYI İNGİLTERE'DEN DAHA ÇOK SEVİYORUM'

Bir diğer yabancı gelin İngiliz asıllı Karen Giden (63), 30 yıl önce Alanya'ya tatile geldiğini ve buraya geldiğinde şimdiki eşi Davut Giden ile tanışıp, aşık olduğunu sonrasında evlendiklerini söyledi. Burayı çok sevdiğini hatta Alanya'nın İngiltere'den daha güzel olduğunu anlatan Giden, burada yaşamaktan mutluluk duyduğunu kaydetti. Giden, "Tatile geldim, eşimle tanıştım. O bir yerde garsonluk yapıyordu, ben 8 kez tatile geldim. O benimle evlenmek istedi ve evlendik. Buraya geldim çünkü Alanya çok süper ve tabii ki eşim süper. Akrabaları bana çok sıcak davrandı. Ben kültürünü çok sevdim. Beraber yaşıyoruz, herkes aileyi düşünüyor. Tamam zor, iki kültür evleniyor biraz zor ama aşık oldum. 30 senedir birlikteyiz. Mutluyum. Oğlum var, burada yaşıyor o da. Burası çok güvenli, sevdiğim bir yer. Burada 26 sene bir otelde çalıştım. İlk zamanlar doğal olarak zorluklar yaşadım. Günlük yaşam, kıyafetler falan farklıydı ancak Türkiye'deki yardımseverlik sayesinde bunları aştım. Örneğin bir arkadaşımın alışveriş yaptığımda yolda gördüğü zaman bana yardım etmesi küçük ama güzel bir davranış. Eşimle de karşılıklı anlayış göstererek uyum içinde yaşıyoruz. Ben burayı çok sevdim. İngiltere'den daha iyi, özür dilerim İngiltere'den ama burayı çok seviyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI RUS GELİN

Yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan ve 7 yıldır Türk eşi Ayhan Çetinkaya ile evli olan Rus gelin Anastasia Petrova Çetinkaya ise 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Alanya'dan belediye başkan adayı oldu. Burada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ve eşiyle evlendiklerinde hiç sorun yaşamadıklarını aktaran Çetinkaya, sadece Türkçe öğrenirken bazı kelimeleri telaffuz etmekte sıkıntı yaşadığını söyledi. Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Türkiye maceram 2010 yılında başladı. Rusya'da doğdum, orada ve Norveç'te okudum. Türkiye'ye Antalya'da bir inşaat ve emlak firmasına iş geliştirme müdürü olarak geldim. Türkiye maceram böyle başladı. Türkiye'ye turist olarak değil, aslında bir girişimci olarak geldim ve bunun için çok memnunum. 10 yıldır Türkiye'de yaşıyorum ve yaşamaya devam edeceğim. Türkiye beni çağırdı ve geldim, aynı anda Ayhan ile tanıştım. Tanıştıktan bir süre sonra ben anladım ki bu adam benim evleneceğim adam. Bunu anlatmak da zor, sen olayın içindeyken anlıyorsun. Sonra Ayhan teklif etti ve biz evlendik. Tabii ki başka kültür ama en önemli insan olmak. Tanıştığımızdan beri hiçbir sıkıntı yok. Sadece dil, benim Türkçem çok iyi değildi, Ayhan'ın Rusçası yok ona rağmen biz çok sıkıntı yaşamadık yaşamayacağız. Türkiye'de ben her şeyi seviyorum. Mümkün olmadığını söylüyorlar ama mümkün çünkü atmosfer farklı ve ben burada kendimi çok mutlu hissediyorum. Bu aslında bir insan için çok önemli bir şey. Alanya, uluslararası bir şehir. Yurt dışından gelen ya da burada yaşayan bir insan için Alanya'nın potansiyelini görmemek de mümkün değil. Bu potansiyeli görünce ve kendi potansiyelimi de bilince bir karar değil aslında bu. Biz 4 sene önce düşündük. Bu bir gün kalkıp, 'Ya ben belediye başkan olacağım' gibi bir şey değil. Ben bunun için çok çalıştım, gezdim, uluslararası ve yerli insanlarla konuştum. Alanya'nın potansiyelini görünce ve daha güzel bir Alanya için karar verdim. Sadece ben değil, bunu uzmanlarla, halkla birlikte bu işi yapabilirim. Bunu açık söylüyorum, belediye başkanı tek başına hiçbir şey yapamaz, her şeyi bilemez. Bu konuda potansiyel ve vizyon önemli. Sadece ben değil burada yaşayan insanlar da, biz de ülkemizde her şey var, daha iyi yaşam şartları için kullanabiliriz."

RUS GELİN TUZLU KAHVE İÇİRDİ

İlçede yerel gazete sahibi Anastasia Petrova Çetinkaya'nın eşi Ayhan Çetinkaya da farklı bir kültürden, farklı bir ülkeden birisiyle evlenmenin zorluklarını anlattı. Çetinkaya, "Anastasia ile ilçe emniyet müdürlüğünün yaptığı bir yardımda bir araya geldik ve tanıştık. Sonra evlilik kararı aldık, evlendik. İlk süreçte onun Türkçesi çok az benim Rusçam hiç yok ve benim İngilizcem yeterli değil. Merak ettiği şeyleri daha çok tarif ederek, 'Tarzanca' anlattım. Mesela 'almak', İngilizce 'buy' ama o an o buy aklına gelmiyor, göstererek, böyle çizerek falan anlattığım zamanlar oldu. Ama kültür olarak derseniz, mesela biz Anastasia ile evlilik kararı aldığımızda, Türk kültürünü okumuş dedi ki 'Beni istemeye geleceksiniz.' Gittik, bana tuzlu kahve yapıldı. Anadolu'da nasıl gelişiyorsa evlilik öncesi aynen öyle gelişti. Baktım ki Anastasia'nın Türk kültürüne ilginç bir ilgisi var. Evlendikten sonra zaten daha çok köy gezileri, Anadolu'daki farklı şehirleri gezerek Türk kültürünü tanımaya çalıştık birlikte. Ne kadar bu ülkede doğmuş büyümüş olsak da bizim de her şehrin kültürünü birebir bilmemiz zaten mümkün değil. O konuda ben çok şanslıyım, hem kültür olarak hem ülke olarak buraya bağlı bir insan. Zorlukları aslında olmadı. Sadece yemek yaparken, biz her yemekte salça kullanıyoruz, yağ kullanıyoruz, o 'Neden bu şekilde?' diye sordu. İşte mutfak kültürüyle alakalı biraz sorunlarımız oldu. Diğer tarafları hep eğlenceliydi bundan sonra da eğlenceli olacağını düşünüyorum" dedi.