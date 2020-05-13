ANTALYA ALANYA'YA GELEN HER TURİSTE MEKTUP - Son Dakika
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ANTALYA ALANYA'YA GELEN HER TURİSTE MEKTUP

31 dakika önce

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle etkilenen turizm sektörünü normalleşme süreciyle birlikte tekrar canlandırmak isteyen turizmciler, daha önce Antalya bölgesine gelen 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderme kararı aldı.

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle etkilenen turizm sektörünü normalleşme süreciyle birlikte tekrar canlandırmak isteyen turizmciler, daha önce Antalya bölgesine gelen 23,5 milyon turiste 4 farklı dilde mektup gönderme kararı aldı. Bu organizasyona katılan Alanya'daki turizmciler de farklı ülkeden gelen turistlerin olması dolayısıyla dil seçeneğini daha da artırdı. Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, "Bizim burada hedefimiz şu ana kadar Alanya'mızda nefes alan, Alanya'mızdan su içen her misafire ulaşabilmek ve bu anlamda da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında gelen turizmde, dünyanın en önemli tatil noktalarından Antalya, normalleşme sürecinde kapılarını yerli ve yabancı turistlere açmak için hazırlanıyor. Antalya Valisi Münir Karaloğlu başkanlığında sektör temsilcileriyle yapılan toplantıda alınan karar gereği, bütün otellerin, eski müşterilerine salgın sürecinde evde kalmalarının istendiği, sonrasındaysa Antalya'ya davet edildiği #SunAndMore mottolu mektup Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tarafından hazırlandı.

23,5 MİLYON TURİST ANTALYA'YA GELDİ

Antalya, 2019 turizm sezonunda tüm zamanların rekorunu kırarken, 16 milyon yabancı, yaklaşık 7,5 milyon da yerli olmak üzere toplamda 23,5 milyona yakın turist ağırladı. AKTOB'un Türkçe, Rusça, Almanca ve İngilizce olarak hazırlanan 'Güneş ve daha fazlası (Sun and more)' başlıklı mektup örneği, il genelindeki tüm oteller ve tur operatörlerine gönderildi.

ALANYA'DAN FARKLI ADIM

Antalya'da başlatılan bu organizasyona Alanya'daki turizmciler de katıldı. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Alanya Tanıtma Vakfı (ALTAV) öncülüğünde yürütülen projede 4 dille sınırlı kalınmadı. Alanya'ya gelen Polonyalı, İranlı, Finlandiyalı turistleri de düşünerek hareket eden turizmciler, hazırlanan mektubu daha fazla dile çevirdi.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi, ALTİD Başkanı Burhan Sili, bu projede Alanya olarak bir açılım yaptıklarını ve sadece 4 dille sınırlı kalmadıklarını ifade ederken, "Bu mektup Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça olmak üzere 4 lisanda yazıldı. Ancak biz kendi üyelerimize bu mektubu gönderirken aynı zamanda farklı kaynak pazarlardan gelen örneğin Polonya diyebilirim Lehçeye de çevirebileceklerini söyledik. Farklı ülkelerden gelen misafirler için bir açılımda bulunduk. Kaldı ki hakikaten Alanya bölgesi birçok bölgeye nazaran çok daha yoğun, farklı pazarlardan misafiri olan bir bölge. Bu anlamda da bu pazarlardan gelen insanların lisanını çevirebilecek Alanya'da yaşayan çok sayıda yabancımız da var. Yani illaki bir tercüme bürosuna gitmeye de gerek yok. Kendi otellerimizin bünyesinde de var, şehirde yaşayan insanlar da var, yabancılar derneğimiz olsun o ülkelerin kendi dernekleri olsun, Polonyalılar Derneği, Ruslar Derneği gibi dolayısıyla onlara da çevirterek kendi lisanlarında bu mektubu gönderiyoruz" dedi.

'DOZAJINI VE ZAMANLAMASINI DOĞRU AYARLAMAK LAZIM'

Alanya'da otellerin sosyal medya hesapları üzerinden gelen misafirleri için de birçok paylaşım yaptıklarını söyleyen Sili, güzel tepkiler aldıklarını belirtti. Sili, "Ayrıca sosyal medya sayfalarında da kendi misafirlerimize yönelik olarak farklı mesajlar da yayınlıyoruz. Tabii bunların dozajını ve zamanlamasını doğru ayarlamak lazım" diye konuştu.

'ALANYA'DA KORONAVİRÜS OLMAYIŞIYLA İLGİLİ TANITIM YAPMALIYIZ'

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, dünyayı da etkileyen koronavirüs salgınını hiçbir ülkenin beklemediğini ve bu virüsün en çok turizm sektörünü vurduğunu ifade etti. Dahaoğlu, her ne kadar turizm sezonunun halen açılmamış olsa da en az etkilenen bölgelerden biri olan Alanya'nın tanıtımı için çalışmaya devam ettiklerini ve buranın güvenli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyledi. Dahaoğlu, şöyle konuştu:

"Hiç kimse böyle bir şey beklemiyordu, resmen biyolojik bir savaşın içerisine girdik. Zira en son gitmiş olduğumuz fuarlardan, özellikle Hollanda fuarından güzel haberlerle dönüş yapmıştık ve akabinde operatörler ve acentecilerle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde de bu sene gerçekten Türkiye'nin yılı olacağıyla ilgili güzel duyumlar vardı. Bunları da rezervasyonlarımızda görüyorduk. Böyle güzel çalışmalar yaparken bir anda hayatımıza koronanın girmesiyle her şey altüst oldu. Şu an ufukta bir ışık gözüktü, olumlu sonuçlar alıyoruz. Bununla ilgili hazırlıklar var. Bizler de tanıtım çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aslında tanıtım olaraktan hiçbir endişe yaşamadık yıllardan beri Antalya, Alanya, Akdeniz Bölgesi olarak Avrupa ve BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) ülkeleri tarafından çok seviliyor, biliniyor. Sadece şu anda koronavirüsün olmayışıyla ilgili tanıtım çalışmalarımızı yapmamız lazım."

'HEDEFİMİZ ALANYA'DA NEFES ALAN HER MİSAFİRE ULAŞMAK'

Vali Karaloğlu önderliğinde başlatılan 23 milyon turiste mektup projesi hakkında Dahaoğlu, "Alanya olarak biz de bunun üzerine kendi bilgilerimizi de katarak farklı dillerde otellerimizde konaklayan misafirlerimize bu mektupları elektronik posta olarak gönderdik, göndermeye devam ediyoruz. Bizim burada hedefimiz şu ana kadar Alanya'mızda nefes alan, Alanya'mızdan su içen her misafire ulaşabilmek ve bu anlamda da başarılı olacağımıza inanıyoruz. Bunun akabinde de yeni tanıtım çalışmalarımız hemen devreye girecek" dedi.

'HAZİRANDA RUSYA'DAN UÇUŞLARIN BAŞLAYACAĞI SÖYLENİYOR'

Rusya'daki bazı turistlerin kendisine ulaştığını söyleyen Dahaoğlu, oradan Türkiye uçuşlarının haziranda başlayacağını ve daha önce de Alanya'ya gelmiş olan bu turistin biletini de aldığını aktardığını kaydetti. Konunun detaylarını araştırdığını söyleyen Dahaoğlu, "1 Haziran'dan itibaren Rusya'da bir havayolu şirketinin tekrar uçak bileti satışına başladığına dair bir haber aldım ki; bu güzel bir haber. En güzeli de şöyle ki bunu takip eden Rus turistlerin de direkt bizleri bu şekilde bilgilendirmesi, haberi onlardan almamız ayrı güzel. Zira onlar gerçekten hala bizleri seviyorlar, unutmadılar" şeklinde konuştu.

ANTALYA ALANYA'YA GELEN HER TURİSTE MEKTUP

Koronavirüs, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 08:28 Kaynak: DHA


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