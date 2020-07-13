ANTALYA Alanya'ya nem bulutları indi, sıcaktan bunalan denize koştu - Son Dakika

Alanya'ya nem bulutları indi, sıcaktan bunalan denize koştu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde nem bulutlarının ilçe merkezine kadar gelmesiyle sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, denize koştu. Danimarka'dan tatile gelen Mette Lystbak (51), Türiye'nin Danimarka'dan daha güvenli olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığının 32 derece, nem oranının yüzde 71 ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, plajlara akın etti. Alanya'nın dünyaca ünlü Kleoptra Plajı'na gelen turistler, denizin ve güneşin tadını çıkardı. Alanya'nın yüksek yerlerine nem bulutları çökerken, ilçe merkezinde vatandaşlar denize girerek serinledi.

'BURASI DANİMARKA'DAN GÜVENLİ'

Danimarka'dan 8 Temmuz'da Alanya'ya gelen Mette Lystbak, sık sık buraya tatile geldiğini, ilk kez daha uzun kaldığını ve bundan çok mutlu olduğunu söyledi. Lystbak, 'Alanya'yı seviyorum ve gelmeye devam edeceğim. Havalimanında gelirken sağlık için kağıt imzalattırdılar. Ateşini ölçüyorlar, dezenfekte malzemeleri var. Burada herhangi bir sorun yaşadığında sağlık merkezine gidebilmen için koltuk numaranı ve telefon numaranı alıyorlar. Burası Danimarka'dan daha güvenli. Bir yere gittiğimizde eldiven giyiyoruz veya dezenfekte malzemeleri var. Danimarka'dan daha güvenilir geliyor bana" dedi. Alanya'ya herkesin rahatlıkla gelebileceğini söyleyen Lystbak, 'Herkese Alanya'yı öneriyorum. Ülkelerine gittiklerinde 14 günlük karantinayı bile göze alabilirler. Ama buranın oralardan daha güvenli olduğunu biliyorum, eminim bundan" diye konuştu.