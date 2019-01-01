Antalya Alanya Yeni Yıla Ünlü Dj'lerle Girdi

Antalya
'nın Alanya
ilçesinde yeni yıl kutlamaları kapsamında ilçeye gelen ünlü DJ'ler Emrah Karaduman
ile İlkay Şencan, Alanyalıları coşturdu.
Eğlence mekanları ile ünlü Alanya, 2019'a renkli partilerle 'merhaba' dedi. İlçenin birçok eğlence mekanında çeşitli partiler düzenlenirken, ünlü şarkıcılarla yaptıkları remikslerle bilinen DJ Emrah Karaduman ile İlkay Şencan bir eğlence merkezinde sahne aldı. Havai fişek ve lazer gösterisiyle başlayan gecede animasyonlar ve dans şovları yapıldı. Mikserin başına ilk geçen DJ Emrah Karaduman, Aleyna Tilki
, Demet Akalın
, Murat Dalkılıç
, İrem Derici
gibi birçok şarkıcıyla yaptığı remikslerin yanı sıra popüler hareketli müziklerle de Alanyalı eğlenceseverleri coşturdu. Mekanı dolduran yerli ve yabancı yaklaşık 1000 kişiye unutulmaz bir gece yaşatan Karaduman'ın ardından saat 02.00'de mikseri DJ İlkay Şencan devraldı. DJ Şencan ise birbirinden hareketli parçalarla partiye katılanları sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendirdi.
'ALANYA'DAKİ EĞLENCE KÜLTÜRÜNÜ SEVİYORUM'
Partinin ardından konuşan Emrah Karaduman, Alanya'daki eğlence kültürünü çok sevdiğini söyledi. Karaduman, Geçen aylarda da Illusion Event Hall'da bir performansımız olmuştu. Buraya uğurlu geldiğimizi düşünüyorum. Yeni yılda da Alanya'da, Alanya insanıyla olmak istedim. Çalmaktan en zevk aldığım sayılı mekanlardan biri burası. 2019'da da Alanyalı sevenlerimizle buluşacağız. Yeni yılda herkese mutluluk, sağlık ve en önemlisi aşk diliyorum. Umarım yeni yılda herkesin dilekleri kat be kat gerçekleşir dedi.
'FESTİVAL HAVASINDA'
DJ İlkay Şencan da yeni yıldan öncelikle sağlık beklediğini belirterek, Yeni yıldan müzikal anlamda güzel şeyler bekliyorum. Umarım çok daha iyi şeyler yaparım. Alanya eğlence olarak çok farklı ve güzel bir şehir. Sanki kulüp eğlencesi değil de dışarıda bir animasyon ve festival havasında bir eğlence var. O yüzden Alanya'yı her zaman çok sevdim. Burada olduğum için de çok mutluyum. Mart ayında 'Rock Star
' çıkıyor. Yurt dışında büyük bir plak şirketiyle anlaştık. Onla ilgili klip çalışmamız var diye konuştu.
BÜYÜK İLGİ
Mekanın sahibi Sait Alibeyoğulları, oluşturdukları konseptle ülkenin ünlü şarkıcı ve DJ'lerini ay içerisinde birçok kez Alanya'ya getirerek, İstanbul
'daki hareketli konserle parti havası oluşturmaya çalıştıklarını, ilçedeki yerleşik yabancılar başta olmak üzere yerli halkın da büyük ilgi gösterdiğini söyledi.