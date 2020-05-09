ANTALYA Alanyalılar sokağa çıkmadı - Son Dakika

Alanyalılar sokağa çıkmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sokağa çıkma yasağı kaldırılmasına rağmen halk dışarı çıkmamayı tercih etti. Hava sıcaklığının 25 dereceyi bulduğu, yaz sıcaklarının başladığı ilçenin sakinleri evde kaldı. Bazı vatandaşlar ise yasak olmasına rağmen sahile gidip yürüyüş yaptı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine şehir giriş ve çıkış tedbirlerine ilişkin genelge gönderdi. Genelgeye göre Aydın, Antalya, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'da kara, hava ve deniz yoluyla giriş ve çıkış kısıtlaması kaldırıldı. Bununla birlikte hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı da kaldırılan şehirlerde normalleşme süreci devam ediyor. Öte yandan kısıtlama ve sokağa çıkma yasağı kalksa dahi işi olmayan kimsenin sokağa çıkmaması istendi.

Mayıs ayının gelmesiyle havaların iyice ısındığı Alanya'da termometreler bugün 25 dereceyi gösterdi. Yazı andıran sıcakların başladığı ilçede vatandaşlar güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti. Her yaz dolup taşan sahillere giriş çıkışların yasak olduğu ilçede, dışarı çıkan az sayıda kişinin de sahile gittiği görüldü. Yalnızca market, pazar alışverişi için ve işe gitmek için çıkanların dışında Alanya genel olarak evde kaldı.