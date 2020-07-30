ANTALYA Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinlettiler - Son Dakika

Alevlerin arasından kurtardıkları kaplumbağayı suyla serinlettiler

ANTALYA'nın Serik ilçesinde çöplükte başlayan ve yakındaki palmiye ağaçlarına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Alevlerin arasından son anda kurtarılan bir kaplumbağa suyla serinletildikten sonra doğal ortamına bırakıldı. Yangın saat 15.00 sıralarında Yukarıkocayatak Mahallesi Oduncak Mezarlığı mevkisinde bulunan mera arazisindeki çöp dökülen noktada başladı. Bölgedeki palmiye ağaçları tutuşurken, yangın nedeniyle bir elektrik kablosu da koparak zarar gördü. Olay yerine gelen elektrik dağıtım şirketi görevlileri mahalleye gelen akımı kesti. Palmiye ağaçlarının arasında yanmak üzere olan kaplumbağa da elektrik dağıtım şirketinin ekibi tarafından kurtarıldı. Suyla serinletilen kaplumbağa yine su verildikten sonra doğal ortamına bırakıldı.

Mahalle muhtarı Mehmet Ün, "Çöp atıklarının bulunduğu mevkide sebebi belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın çıkmasının ardından itfaiyeye haber verdik. Mera alanı, yol kenarında bulunan palmiye ağaçları yandı. Herhangi bir ev hasar almadı ve can kaybı yok. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşlarımızın yardımı ile söndürüldü" dedi.