ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli - Son Dakika

ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli

6 saat önce

Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeliANTALYA'da 2 yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık'ın (19) sol gözü, görme yetisini kaybetti.

Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli

ANTALYA'da 2 yıl önce lösemiye yakalanan, hastalığı yendikten sonra enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık'ın (19) sol gözü, görme yetisini kaybetti. Bir süre sonra lösemi hastalığı yeniden ortaya çıkan Yanık, Almanya'dan gelecek yüzde 99 uyumlu ilik için koronavirüs sürecinin sona ermesini bekliyor.

Alanya Kız Meslek Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Yağmur Damla Yanık'a, Şubat 2018'de yüksek ateş ve ağrı şikayetleriyle gittiği devlet hastanesinde lösemi teşhisi kondu. Yağmur Damla Yanık, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. 11 ay süren tedaviyle iyileşen Yanık, ardından Alanya'daki ailesinin yanına döndü.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Hastalığı yenmesine rağmen Aralık 2018'de sol gözünden enfeksiyon kapan Yağmur Damla Yanık, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi olmaya başladı. Sol gözünde yaşanan enfeksiyonu yenebilmesi için vücut direncinin yüksek olması gereken Yanık, doktorların tavsiyesiyle lösemi ilaçlarını kullanmayı bıraktı. Yağmur, tüm mücadeleye rağmen sol gözünü kaybetti. Genç kızın çıkarılan gözünün yeri, kalçadan alınan dokuyla estetik olarak dolduruldu.

Yağmur Damla Yanık, ilaçları kullanmayı bıraktığı için lösemi hastalığı tekrar ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yeniden tedaviye başlayan Yanık'a, doktorlar tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Doktorlar, Yağmur Damla Yanık'ın ablası Seher Ceren'in yüzde 70 uyumlu iliğini alarak dondurdu.

ALMANYA'DAN GELECEK DONÖRE VİRÜS TESTİ YAPILACAK

Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı taramada Almanya'da Yağmur Damla Yanık için yüzde 99 uyumlu donör bulunurken, bu sırada koronavirüs salgını ortaya çıktı. Salgından dolayı Almanya'dan gelecek donöre virüs incelemesi yapılacak ve testlerin negatif çıkması durumunda ilik hava yoluyla Türkiye'ye getirilecek. Getirilen ilik genç kıza nakledilecek. Bir aksilik çıkması durumunda ise ablası Seher Ceren'in dondurulan iliği nakledilecek.

VİRÜS NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

3 yıldır lösemi tedavisi gördüğünü ifade eden Yanık, daha önce lösemiyi yendiğini belirterek, "3 senedir bu hastalıkla uğraşıyorum. Hastalığı atlatmıştım ama 4 ay sonra tekrar nüksetti. 6 aydır tekrar tedavi görüyorum. Nakil olmam lazım ve hazırlıklar yapılıyor. Ablamdan ilik alıp nakil olacaktım. Almanya'dan da bir donörüm var. Almanya'daki donörümle iletişime geçildi. Koronavirüs nedeniyle ilk olarak nakil iptal olmuştu, ama şu an tekrar iletişime geçildi. En kısa zamanda nakil olacağım inşallah" dedi.

'SAVAŞMAYA DEVAM EDİYORUM'

Tedavisinin sonuna doğru enfeksiyon kaptığını ve sol gözünü kaybettiğini belirten Yanık, "Tedavime başlandıktan 11 ay sonra enfeksiyon kaptım. Bir seçim yapmam gerekiyordu, ya hayatım ya gözüm arasında, ben de hayatımı seçtim. Sonuçta çok eksik uzvu olan insan var. Bu bir şey değil. Bu şekilde de yaşanabilir diyerek hayata 4 elle sarıldım. Savaşmaya da devam ediyorum, pes etmeye niyetim yok" diye konuştu.

AŞÇI OLMAK VE KARADENİZ TURU YAPMAK İSTİYOR

Hayalleri arasında aşçılık olduğunu kaydeden Yağmur Damla Yanık, "İyileşince okuluma devam etmek istiyorum. En çok Karadeniz'e ve dünya turuna çıkmak istiyorum. Hastalığımdan dolayı özgürlüğüm kısıtlandı. Üniversitemi de okumak istiyorum" dedi.

Gözü için protez ihtimali olduğuna dikkat çeken Yanık, "Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Hastalık kötü bir şey bunu yenebiliriz. Bana umut olan arkadaşlarım var, bende başkaları için umut olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli

Koronavirüs, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 09:09 Kaynak: DHA


Son Dakika

Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Koronavirüs tedbirlerine uyan Hadise, Instagram hesabından peş peşe maskeli pozlarını paylaştı Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Dominik'te mahsur kalan Acun Ilıcalı ve ekibi Türkiye'ye 14 Mayıs'ta dönüyor Berrak Tüzünataç, sevgilisi Berk Suyabatmaz'ın eski eşi Burcu Esmersoy'un fotoğrafını beğendi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Bir süredir rahatsız olan Ferdi Tayfur'a oğlunun böbreği nakledildi Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Milyoner'de yarışmacıya ter döktüren soru! Bütün jokerlerini kullandı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı
Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı Sağlık çalışanlarının Reynmen'in şarkısını koronavirüse uyarlayarak çektiği klip alkış topladı         
15:06
Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu Koronavirüs salgınında normalleşmenin başladığı gün İstanbul'da son 53 günün en hareketli günü oldu         
14:59
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu         
14:59
Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi! Kerkenez kuşu ile karga arasında inanılmaz üstünlük mücadelesi!         
14:53
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı         
14:47
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu         
14:42
Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı Korkusuz vatandaş, bahçesine giren yılanı eliyle yakaladı         
14:35
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu         
14:30
Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı'nın 7 yaşındaki kızının yılanı vücudunda gezdirmesi görenleri şaşkına çevirdi         
14:18
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü         
14:17
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi         
14:11
Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak Galatasaray, Muslera'nın maaşını düşürerek sözleşmesini 2024'e kadar uzatacak         
14:09
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi         
14:05
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti         
13:57
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi         
13:46
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu         
13:40
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı         
13:40
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek         
13:33
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü         
13:26
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi         
13:18
Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden bezelye tanesi büyüklüğünde böcek çıktı Acı içerisinde uyanan 6 yaşındaki kızın gözünden bezelye tanesi büyüklüğünde böcek çıktı         
13:18
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler         
12:33
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak         
12:30
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu         
12:23
Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun Ününü tüm dünyaya duyuran Türkiye'nin en zengin köyü: Bozburun         
12:20
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı         
12:16
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor         
12:10
4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor 4 büyükler başta olmak üzere 7 Süper Lig kulübü, Altaylı Cenk Özkaçar'ı istiyor         
12:01
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi         
11:57
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti         
11:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2020 15:32:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ANTALYA Almanya'dan ilik bekleyen Yağmur'a korona engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]