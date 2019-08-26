Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
38 dakika önce
1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05
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