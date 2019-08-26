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Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

38 dakika önce

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı, System.String[]

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında.

Film Festivali, Antalya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:05 
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