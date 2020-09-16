Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel - Son Dakika

Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel

- Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel 57 adet Venüs heykeli Ana arterler, otogar ve havalimanına yerleştirildi Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne özel kentin belirli noktalarına 57 adet Altın Portakal heykeli dikildi.

- Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel

57 adet Venüs heykeli Ana arterler, otogar ve havalimanına yerleştirildi

ANTALYA - Bu yıl 57'ncisi düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne özel kentin belirli noktalarına 57 adet Altın Portakal heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde 3-10 Ekim tarihleri arasında bu yıl 57'ncisi gerçekleşecek olan Altın Portakal Film Festivali'nin heyecanı şehri sarmaya başladı. Antalyalılar ile şehir dışından birçok misafiri ağırlayacak Film Festivali için kentte bir yandan peyzaj çalışmaları başlatan Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, bir yandan da festivalin sembolü olan Venüs heykellerini şehrin belirli noktalarına yerleştirdi. Pandeminin gölgesinde start alacak olan ve tüm film gösterimleri açık hava sinemalarında yapılacak festivalin 57'nci yılına özel 57 adet heykel, kentin ana arterleri, havalimanı ve otogar kısımlarına yerleştirildi.

Heykelleri gören bir vatandaş, festivale olan özlemini, 'O günleri özlüyoruz. Yaşım 73 ve bu yaşta seviniyorum' sözleriyle dile getirdi.

3 Ekim'de start alıyor

3 Ekim'de başlayacak 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal başkanlık edecek. Senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral ödüllerin sahiplerini belirleyecek.

10 filmin yarışacağı Ulusal Belgesel Film Yarışması jürisi; Bingöl Elmas, Köken Ergun ve Kurtuluş Özgen'den oluşurken, festivalin Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen 12 filmi Cemre Ebuzziya, Müge Turan ve Ömür Atay'dan oluşan jüri değerlendirecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla gerçekleşecek festivalin bu yılki Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'na "Uzak" filmiyle başladığı sinema kariyerine, senaristliği de ekleyerek "Üç Maymun" ve "Bir Zamanlar Anadolu'da" ile devam eden, "Vavien", "Saç", "Yozgat Blues", "Ben O Değilim", "Görülmüştür" ve "Kelebekler" başta olmak üzere oynadığı tüm filmlerde akıllara kazınan performanslara imza atan, yakın zamanda "Fındıktan Sonra" belgeseli ile "Nasipse Adayız" filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödülün sahibi çok yönlü sinemacı, yazar Ercan Kesal jüri başkanlığı yapacak. Yarışma heyecanı yaşayacak 12 filmi değerlendirecek jüri üyeleri ise "g.a.g" adlı televizyon programının yanı sıra, yazdığı ve oynadığı "Avrupa Yakası", "Yalan Dünya" ve "Jet Sosyete" dizileriyle dikkat çeken, gişe rekortmeni "Aile Arasında" filminin senaristi, gazeteci, yazar ve oyuncu Gülse Birsel, ilk filmi "Babamın Kanatları" ile başta Altın Portakal En İyi İlk Film ve Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü olmak üzere pek çok festivalde ödüle layık görülen, üçlemesinin ikinci filmi "Küçük Şeyler"i geçtiğimiz yıl izleyiciyle buluşturan ve yine Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yönetmen ve senarist Kıvanç Sezer, "Kaç Para Kaç", "Filler ve Çimen", "İtiraf", "Devrim Arabaları", "Bir Zamanlar Anadolu'da", "Yol Kenarı" filmleri başta olmak üzere sayısız filmde ve İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda 40'tan fazla oyunda izlediğimiz oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ve Milliyet Sanat dergisinin kurucularından, Pen Yazarlar Derneği Türkiye Başkanı köşe yazarı gazeteci, yazar, tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral'dan oluşuyor.

Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel

Altın Portakal, Antalya, Heykel, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:24 - Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya Altın Portakal Film Festivalin'in 57'nci yılına özel 57 heykel - Son Dakika

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