Antalya alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor - Son Dakika
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Antalya alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor

7 saat önce

Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyorAntalya'da oturan alzheimer hastası Elif Yıldırım (83), 32 metrekarelik gecekonduda güçlükle yaşamını sürdürüyor.

Alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor

Antalya'da oturan alzheimer hastası Elif Yıldırım (83), 32 metrekarelik gecekonduda güçlükle yaşamını sürdürüyor. Yıldırım, kızı Gülenay Yıldırım'ın (53) desteğiyle yaşam mücadelesi veriyor. Ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirten anne- kız, evlerinin tadilatı için destek bekliyor.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Karatepe Mahallesi'nde 32 metrekarelik gecekonduda tek başına oturan Elif Yıldırım, alzheimer hastalığına yakalandı. Yıldırım'ın tek katlı evinin durumu ise görenleri üzüyor. Tuvalet ve mutfağın dışarıda olduğu evde yağmur sonrası akıtan çatı nedeniyle Yıldırım, güçlükle yaşamını sürdürüyor. Hastalığının ardından Yıldırım'ın bekar kızı Gülenay Yıldırım, kendi evinden ayrılıp annesinin yanına taşındı. Anne- kız, ekonomik güçlerinin yerinde olmadığını belirterek, evlerinin tadilatı için destek bekliyor.

'ANNEM BURADAN AYRILMAK İSTEMİYOR'

Elif Yıldırım'ın bu şekilde yaşamasına gönlü razı olmadığı için evini bırakıp onun yanına yerleştiğini söyleyen Gülenay Yıldırım, annesinin yaşlı ve bakıma muhtaç olduğunu söyledi. Alzheimer hastası annesinin tek başına yaşamasının mümkün olmadığını belirten Yıldırım, Yanına taşındım. Evimiz küçük, eski ve çatısı akıyor. Kapı pencere sağlam değil. Yağmur ve rüzgar içeri giriyor. Evin tadilata ihtiyacı var. Kendi imkanlarımızla yapamayız. Yeni ev çok külfetli. Bir de annem buradan ayrılmak istemiyor. Ona göre burası çok sosyal, hatıralarını yaşadığı bir yer. Yoldan geçenlere bakıp mutlu oluyor. Burada yalnızlık hissetmiyor. Geçmişe dönük yaşıyor. Şu an biraz daha iyi. Kalp hastası, yarı yatalak gibi düşünebilirsiniz diye konuştu.

'DESTEĞE, YENİ BİR YUVAYA İHTİYACI VAR'

Karatepe Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yılmaz, Eli Yıldırım'ı sağlık problemleri nedeniyle ziyaret ettiğinde evin durumunu gördüğünü söyledi. Yılmaz, Ziyarete geldiğimde evinin içler acısı halini gördüm. Uzun yıllardır burada yaşıyor. Yardıma muhtaç, yardımseverler ve kurumların desteğine ihtiyaç var. Evde rutubet çok fazla. Yükseklik olmadığı gibi yerle birleşik inşa edilmiş. Yağmur yağdığı zaman çatının yanı sıra yerden de eve su giriyor. Yeni bir yuvaya ihtiyacı var diye konuştu.

Antalya alzheimer hastası 83 yaşındaki kadın destek bekliyor

Elif Yıldırım, Antalya, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 08:54 Kaynak: DHA
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