Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika

Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek

6 saat önce

Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecekAntalya'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi.

Alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek

Antalya'da yaşayan Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın (83) destek çağrısına, Konyaaltı Belediyesi'nden yanıt geldi. Yaşlı kadını harabe evinde ziyaret eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, evi tamamen yenileyeceklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesinde Alzheimer hastası Elif Yıldırım'ın, oturduğu evin çatısının akması, tuvalet ve mutfağının dışarıda olması nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi vermesinin DHA tarafından gündeme getirilmesiyle Konyaaltı Belediye Başkanı Esen, yaşlı kadını ziyaret etti. Elif Yıldırım'ın yaşadığı sıkıntılardan haberdar olur olmaz ziyaret etmek istediğini kaydeden Başkan Esen, Teyzemizin yaşadığı evle ilgili büyük sıkıntıları var. Evin eksiklerini, yarın sabah itibarıyla belediyemizin ekipleri giderecek. Evini çok daha rahat ve konforlu bir yer haline getireceğiz. Alzheimer hastası teyzemiz yeşil kart sahibi. Sağlıkla ilgili gerekli desteği de vereceğiz. Bir sorun yaşadıkları zaman hemen müdahale edeceğiz. Elif teyze hepimizin teyzesidir. Türk toplumunun en önemli özelliği düşene el uzatmaktır. Biz de Konyaaltı Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. En kısa sürede çok daha güzel konforlu bir evi olacak dedi.

KIZINDAN BAŞKAN ESEN'E TEŞEKKÜR

Elif Yıldırım'ın kızı Gülenay Yıldırım ise annesinin 1 yıldır ciddi rahatsızlığı olduğunu söyleyerek, Yürüyemiyor ve Alzheimer hastası olduğu için unutkanlığı var. Büyük zorlukla yaşıyor. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz. Semih başkanımız bugün bizleri çok mutlu etti. İlgilerinden dolayı başkana çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini esirgemiyor diye konuştu.

Başkan Esen, daha sonra evin etrafında incelemelerde bulunarak, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Elif Yıldırım, evinin tadilatı süresince kızı Gülenay Yıldırım'ın yanında kalacak. Konyaaltı Belediyesi ekipleri de kısa sürede Elif Yıldırım'ın evinde gerekli düzenlemeleri yaparak, teslim edecek.

Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek

Konyaaltı Belediyesi, Elif Yıldırım, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 07:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ravcı: "Guilherme için gelen resmi bir teklif yok"
Antalya'da futbola fırtına arası Boca Juniors'ın Mauricio Isla'yı kadrosuna katmak istediği iddia edildi Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı

Son Dakika Haberleri
01:31 Cinnet getiren güvenlik korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:30 Cinnet getiren korucusu silah arkadaşını öldürdü - Son Dakika
01:20 Kar nedeniyle köyde mahsur kalan kalp hastası 6 saatte hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
01:20 BEŞİKTAŞ'TA İKİ BİNANIN ÇATISI UÇTU - Son Dakika
01:18 Eskipazar ilçesinde eğitim ve öğretime kar engeli - Son Dakika
00:44 İstanbul'da şiddetli fırtına! Fabrika ve evlerin çatısı uçtu - Son Dakika
00:06 ABD Bağdat Büyükelçiliği karşısına Süleymani'nin posteri asıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2020 01:42:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya alzheimer hastası yaşlı kadının evi tamamen yenilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]