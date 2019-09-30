Antalya 'alzheimer hastasıyız' diyen hırsızlık şüphelisi 3 ingiliz turist tutuklandı

'Alzheimer hastasıyız' diyen hırsızlık şüphelisi 3 İngiliz turist tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir iş yerinden 5 kol saati, 3 gözlükle çeşitli ürünler çalmakla suçlanan İngiliz kadın turistler J.A.K. (64), P.A. (68), A.D.W. (62) tutuklandı. Turistler, Alzheimer hastasıyız, bir şey hatırlamıyoruz diye kendini savundu. Diğer yandan adliyeye gelen bir dişçi ise kadınlardan birinden dişlerini yapmak için 8 bin sterlin aldığını belirterek, 'Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur' diye sordu.

Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yapan İngiliz kadın turistler J.A.K., P.A., A.D.W. ve kız çocuğu L.E.N. (14) geçen hafta İbrahim Sözen Caddesi'nde bir iş yerine alışveriş yapmak için girdi. Mağazadan alışveriş yapmadan çıkan turistlerin davranışlarından şüphelenen iş yeri yetkilileri güvenlik kameralarında yaptıkları incelemede İngiliz turistlerin 5 kol saati, 3 gözlük, 2 bileklik, 4 magnet ve toka çaldıklarını tespit ederek polise başvurdu.

KOL BANTLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yerinde çalışanların ifadelerini aldıktan sonra güvenlik kameralarını ayrıntılı şekilde inceledi. Yapılan incelemede İngiliz turistlerin kol bantlarından Manavgat'ta 5 yıldızlı bir otelde tatil yaptıklarını tespit eden Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri geçen cuma günü kaldıkları otelde gözaltına aldı. İngiliz kadın turistlerin odalarında yapılan aramada mağazadan çaldıkları saat ve gözlüklerle çalınan diğer ürünler ele geçirildi.

HIRSIZLIK YAPMADIKLARINI İDDİA ETTİLER

Şüpheliler, poliste verdikleri ifadede, mağazaya gittiklerini ancak hırsızlık yapmadıklarını, saat ve gözlüklerin kendilerininkilere çok benzediğini, yanlışlıkla almış olabileceklerini söyledi. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık raporlarının alınmasının ardından cumartesi günü adliyeye götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından L.E.N. serbest bırakılırken, J.A.K., P.A., A.D.W. tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ALZHEİMER HASTASIYIZ, İFTİRA ATIYORLAR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tercüman eşliğinde ifade veren İngiliz kadınlardan J.A.K., hırsızlık yapmadığını, diğerleri yaptıysa da görmediğini söyledi. Diğer sanıklar da hırsızlık suçlamasını reddetti. Hakimin güvenlik kamerası görüntülerini hatırlatması ve görüntülerde her şeyin çok net olduğunu belirtmesi üzerine P.A., A.D.W., aynı şekilde ifade vererek, Alzheimer hastasıyız. Biz böyle bir şey hatırlamıyoruz. Bize iftira atıyorlar dedi.

'500 LİRALIK ZARARIM VAR'

İş yeri yetkililerinin, saat ve gözlükler dışından olay nedeniyle işyeri kapalı kaldığı için 500 liralık zararları olduğu, bu zararları giderilmediği için şikayetinden vazgeçmemesi üzerine şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden ele geçirilen 5 kol saati ve 3 gözlük mağaza yetkililerine teslim edildi.

DİŞ HEKİMİ BEN PARALARINI ALDIM, ŞU DİŞLERİ TAKSAM NASIL OLUR

Diğer yandan pazar günü ülkelerine dönüş yapacakları öğrenilen İngiliz kadın turistlerden birinin Manavgat'a diş tedavisi için geldiği, bir dişçiye 8 bin Sterlin verdiği belirtildi. Cumartesi günü randevuları olan şüphelilerin adliyede olduğunu öğrenen adının açıklanmasını istemeyen diş hekiminin adliyeye gelerek, 'Ben paralarını aldım, şu dişleri taksam nasıl olur' diye sordu. Görevlilerden bunun mümkün olmadığı yanıtını alan diş hekimi geri döndü.