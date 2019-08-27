Son Dakika Haberleri: Antalya anadolu ateşi turistleri coşturdu
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Antalya anadolu ateşi turistleri coşturdu

54 dakika önce

Anadolu Ateşi turistleri coşturduAntalya'nın Manavgat ilçesinde, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu.

Anadolu Ateşi turistleri coşturdu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Anadolu Ateşi Dans Topluluğu yaklaşık 2 bin 500 turiste gösteri sundu.

Genel sanat yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Manavgat'ın Kızılağaç turizm merkezindeki bir otelde gösteri yaptı. Yaklaşık 2 bin 500 turist, amfi tiyatrodaki merdiven boşluklarını bile doldururken, Anadolu Ateşi 1 saat sahnede kaldı. Turistler Anadolu Ateşi'nin Balkanlardan Kafkaslara, doğudan batıya bütün kültürleri buluşturan ve Türkiye'nin farklı yörelerinden derlenen halk oyunlarını ilgiyle izledi.

Manavgat, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 01:55 Kaynak: DHA
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