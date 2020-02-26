Antalya anne baba melisa'yı geri istedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya anne baba melisa'yı geri istedi - Son Dakika

Antalya anne baba melisa'yı geri istedi

6 saat önce

Kayıp Melisa'yı, halasının oğlunun kaçırdığı iddiası (2)Kaş'ta oturan Şenol ve Nurcan Çelikli çifti, kaçırıldığını iddia ettikleri kızları Melisa Çelikli'nin geri getirilmesini istedi.

Kayıp Melisa'yı, halasının oğlunun kaçırdığı iddiası (2)

Kaş'ta oturan Şenol ve Nurcan Çelikli çifti, kaçırıldığını iddia ettikleri kızları Melisa Çelikli'nin geri getirilmesini istedi. Şenol Çelikli, "Kızımız kaçırıldı, müracaata geldik. Sağa sola sorduk, haber alamıyoruz kendisinden, 5 gün oldu. Kaçıran yeğenim. Bunlar kaçırdı, 5 günden beri hiç haber alamıyoruz. Okumuyor ama 15 yaşında çocuk. Kızımızı istiyoruz, kızımızı getirsinler. Getirmesini istiyoruz. Kendilerinin haberi var ama getirmiyorlar çocuğu. Arada aracılar var, 'Bir şeyler yapın' diyorlar ama ne yapacağım, bunlar daha çocuk. Ben çocuğumu istiyorum" dedi.

Nurcan Çelikli de "Böyle şeylerden korkuyorduk zaten, kaçırdılar kızımı, ben kızımı geri istiyorum" diye konuştu.

Antalya anne baba melisa'yı geri istedi

Çelikli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:24 Kaynak: DHA
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