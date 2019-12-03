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Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi

6 saat önce

Anne ile yavru fokun oyun keyfiANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Anne ile yavru fokun oyun keyfi

ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.

Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.

Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi

Akdeniz, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
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