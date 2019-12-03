Antalya anne ile yavru fokun oyun keyfi
6 saat önce
Anne ile yavru fokun oyun keyfiANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 01:53 Kaynak: DHA
Anne ile yavru fokun oyun keyfi
ANTALYA'da Yavuz Özcan Parkı falezleri altındaki mağarada, anne ve yavru Akdeniz foku görüntülendi.
Su içinde annesiyle birbirlerini kovalayan anne ile yavru fokun görüntüsü, izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kendilerini görüntüleyen kişilerden rahatsız olmadan su içinde oynayan anne ile yavru fok, daha sonra suya dalarak gözden kayboldu.
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