ANTALYA Anneler Günü'nde kılık değiştirerek eşine sürpriz yaptı - Son Dakika

Anneler Günü'nde kılık değiştirerek eşine sürpriz yaptı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Vezir Poyrazoğlu (36), Anneler Günü'nde kadın kılığına girerek aynı yaştaki eşine sürpriz yaptı. Hem kendisi hem de eşi, anneleriyle görüşmediği için Anneler Günü'nü buruk kutladıklarını söyleyen Poyrazoğlu, böyle bir sürpriz yapmaya karar verdiğini anlattı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde oturan Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü'nde eşine ilginç bir sürpriz yaptı. İlçede yaşayan annesiyle görüşmeyen Vezir Poyrazoğlu, aynı durumda olan eşinin Anneler Günü'nde burukluk yaşamaması için kadın kılığına girmeye karar verdi. Kadın kıyafetleri giyip, başına eşarp örten Vezir Poyrazoğlu, eşi Hatice Poyrazoğlu'nun karşısına çıkıp, sürpriz yaptı. Vezir Poyrazoğlu, hem eşinin Anneler Günü'nü kutladı hem de onun annesi rolüne büründü.

Hatice Poyrazoğlu, eşinin sürprizi karşısında şaşırıp duygulandı. Hatice Poyrazoğlu da eşinin annesi gibi davranınca çift, yıllardır ayrı kaldıkları annelerinin özlemini bu şekilde gidermeye çalıştı.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Vezir Poyrazoğlu, sürprizini sosyal medya hesabından, "Bu fotoya gülen olur ama bilmezler ki ne anlam taşıdığını. Bugün Anneler Günü'ymüş. Biz de birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'nü kutladık. Ölmüş ve hayatta olan tüm annelerin günü kutlu olsun. Bir evlat annenin kıymetini bir anne de evladının kıymetini iyi bilsin" sözleriyle paylaştı.

Kısa sürede Poyrazoğlu'nun paylaşımı yoğun beğeni ve paylaşım aldı.

Vezir Poyrazoğlu, Anneler Günü dolayısıyla eşine böyle bir sürpriz yapmak istediğini söyledi. 1994 yılında trafik kazasında babasını kaybettikten sonra kendisi ve eşinin ailesinin kendilerine sahip çıkmadığını ve ailelerinden uzak olduklarını anlatan Poyrazoğlu, "Ne eşimin ne de benim annem, kardeşlerim bizlere sahip çıkmadığı için hayatım bu güne kadar mücadeleyle geçti. Eşimle yılmadık, mücadele ettik, beraber çalıştık. Beraber gezdik, beraber yuva kurduk. Her ikimiz de annelerimizden uzak olduğumuz için böyle bir sürpriz yaparak birbirimizin annesi olarak Anneler Günü'müzü kutladık. Bir günlüğüne eşimin annesi oldum" dedi.

Hatice Poyrazoğlu da "Ölmüş ve sağ olan annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum. Eşime de bu sürprizinden dolayı çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Demir doğrama ve seracılık işiyle uğraşan Poyrazoğlu çiftinin 1'i erkek 5 çocuğu bulunuyor.