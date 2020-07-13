ANTALYA Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldü - Son Dakika

ANTALYA Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldü

Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldüANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldü

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, ışık ihlali yapan motosiklet sürücüsü Suriyeli Rami el Rahmun (20), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Hasta annesine ilaç alan gencin, eve dönüş yolunda olduğu öğrenildi.

Kaza, cumartesi günü saat 14.00 sıralarında, Beykonak Mahallesi Gavurağacı Sokak'ta meydana geldi. Suriye uyruklu sera işçisi Rami el Rahmun'un kırmızı ışıkta geçtiği plakası öğrenilemeyen motosikletine, sürücüsünün ismi ve plakası bilinmeyen otomobil çarptı. Işık ihlali sonucu meydana gelen kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Suriyeli genci ambulansla Antalya Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Rami el Rahmun, dün sabah tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Suriyeli gencin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu sabah yapılan otopsinin ardından Rami el Rahmun'un cenazesini, ağabeyi Feyyaz el Rahmun teslim aldı. Suriyeli gencin cenazesi, defnedilmek üzere Kumluca'ya götürüldü.

Rami el Rahmun'un, kaza öncesi hasta annesine ilaç almaya gittiği ve dönüş yolunda olduğu belirtildi. 8 yıl önce Türkiye'ye gelen Suriyeli gencin, 8 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:46 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Annesine ilaç alıp dönerken ışık ihlali yapan Suriyeli öldü - Son Dakika
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