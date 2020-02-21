Antalya annesine 'sizi son bir kez göreyim' diyerek veda etmiş - Son Dakika

Annesine 'Sizi son bir kez göreyim' diyerek veda etmiş

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Karun Küklü'nün (20) annesi Şükran Küklü (40) ile vedalaşırken, "Sizi son kez görmeye geldim" dediği ortaya çıktı. Oğlunu genç yaşta trafik kazasında kurban veren baba Mehmet Küklü (46), gençlere trafikte hız yapmamaları tavsiyesinde bulundu.

Antalya'da oturan Mehmet ve Şükran Küklü'nün iki çocuğundan biri Karun Küklü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Girne Amerikan Üniversitesi'nde Sağlık Yönetimi Bölümü 2'nci sınıfta öğrenim görüyordu. Ara dönem tatili için Antalya'ya ailesinin yanına gelen Karun Küklü, kız kardeşi Melisa, annesi Şükran ve babası Mehmet Küklü ile hasret giderdi. Koyu Beşiktaş taraftarı Küklü'nün kullandığı 07 CGR 07 plakalı otomobil, 18 Şubat akşamı Muratpaşa ilçesinde kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden Küklü'nün cenazesi, Uncalı Mezarlığı'nda dün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Kurşunlu Mezarlığı'na defnedildi. Kazada araçta bulunan ve yaralanan diğer 3 arkadaştan 2'sinin tedavisi hastanede sürüyor.

ANNEYE VEDA SÖZLERİ

Antalya Toptancı Hali'nde çalışan Mehmet Küklü, oğlunu toprağa verdikten sonra evinde dua okutarak taziyeleri kabul etti. Gözüyaşlı baba Küklü, üniversitesinin tatil olmasının ardından oğlu Karun'un yanlarına geldiğini söyledi. Mehmet Küklü, şöyle konuştu:

"Annelerin acısı daha da büyük oluyor. Baba bir şekilde acıya katlanıyor. Kardeşler de katlanamıyor. Oğlum Kıbrıs'ta üniversite okuyordu. Yarı dönem tatili için yanımıza geldi. Burada eğlendi, sohbet etti. Bursa'ya babaannesi ve anneannesini ziyarete gitmek istedi. Orada bir hafta tatil yaptı. Buradan giderken annesine 'Sizi son bir kez göreyim' demiş. Annesi de 'Oğlum sen neden son kez göreyim diyorsun? İkinci dönemde de gelir bir daha dönersin' demiş. Oğlum da 'Yine de ben son kez göreyim' demiş ve annesine sımsıkı sarılmış. Oğlum öleceğini sanki önceden hissetmiş. Bursa'daki arkadaşlarıyla toplu olarak bir fotoğraf çektirmiş. Aslında hiç fotoğraf çektirmeyi sevmezdi. Bugüne kadar hiç çekilmeyen bir fotoğraftı o."

'SÖYLENECEK SÖZ KALMADI'

Oğlunun Bursa'daki aile büyüklerini ziyaret ettikten bir hafta sonra Antalya'ya geldiğini anlatan Mehmet Küklü, "Geldikten iki gün sonra benden otomobili istedi. 3 arkadaşıyla birlikte gezeceklerini söyledi. Genç olduğu için yaşasın hayatını, gezsin dolaşsın istedim. Ama maalesef trafik kazasında hayatını kaybetti. Diğer iki arkadaşı komada, diğeri ayakta tedavi gördü. Söylenecek bir söz kalmadı artık. Allah herkese sabır versin" diye konuştu.

HIZ YAPMAYIN UYARISI

Gençlerin çok hızlı araç kullandığını söyleyen baba Küklü, kazanın ardından güvenlik kameralarına bile bakamadığını anlattı. Gençlere önemli uyarılarda bulunan Mehmet Küklü, "Gençlerin trafikte biraz daha yavaş gitmesi gerekiyor. Heyecanlarının azalması lazım. Önce kendinizi düşünün. Oğlum o gece emniyet kemerini takmış ve alkol kullanmamış. Aşırı hız yaptığı için virajı alamayınca ağaca çarpmış ve hayatını orada kaybetmiş" dedi.