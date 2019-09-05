Antalya 'antalya 16 milyon turisti rahat görecek'

'Antalya 16 milyon turisti rahat görecek'

Antalya, yıl başında hedeflediği 16 milyonluk turist hedefinin 10.7 milyonunu 8 ayda gerçekleştirdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, 'Antalya, sezon hedefini çok rahat bir şekilde gerçekleştirecek dedi.

Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü kent Antalya, turizm rekorları kırmaya devam ediyor. 2019 yılında her ay bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yakalayan kent, yıl başında konulan 16 milyon turist hedefine adım adım ilerliyor.

Geçen yıla göre yüzde 17 artış yakalayan turizm verilerini değerlendiren TÜROFED Başkanı Osman Ayık, 'Rakamların bu şekilde seyredeceğini biliyorduk. Ağustos ayı geçen seneye göre yüzde 18, Antalya genel olarak ise yüzde 17 civarında artış yakaladı. Geçen seneki rakamlara ve bu yılki rakamlara tekrar bakacak olursak Antalya çok rahat bir şekilde hedefini gerçekleştirmiş şekilde sezonu kapatacak diyebiliriz dedi.

ALMAN TURİST RAKAMLARI 2021'DE ANCAK DÜZELİR

Rusya'dan gelen turistlerle ilgili rakamlardan oldukça memnun olduklarını ifade eden Başkan Ayık, Rusya'da en iyi rakamları 2014 yılında gördüklerini ifade etti. Bu yıl sadece Rusya'dan 6 milyon ziyaretçi beklediklerini anlatan Başkan Ayık, 'Almanya için aynı şeyleri söylemek mümkün değil. Almanya için 2018 yılından bu yana artış devam ediyor ama onlarda da en iyi rakamları 2015 yılında yakalamıştık. Hala 2015'in gerisindeyiz. 2020-2021 yılında ancak 2015 rakamlarını yakalayabiliriz dedi.

YENİ PAZARLAR

Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa ve İsviçre pazarlarında birtakım sıkıntılar yaşadıklarını da ifade eden Başkan Ayık, bu pazarlarda eskiden gördükleri rakamların gerisinde olduklarını kaydetti. Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Romanya, Balkan ülkeleri olmak üzere 20'ye yakın ülkede yeni pazarlara girdiklerini ve artış yakaladıklarını aktaran Osman Ayık, 'Bir diğer önemli pazar daha var, İngiltere pazarı. Artık Avrupa Birliği üyesi olmadığı için orada da ciddi artışlar yapıyoruz. Bu bizim için sevindirici. Antalya yakın gelecekte 20 milyon rakamlarını telaffuz edebilir diye konuştu.

2019 yılı 8 ayında yüzde 17 civarı bir artış beklediklerini ve bunun gerçekleştiğini kaydeden Başkan Ayık, Önümüzdeki aylarda bu temponun devam edeceğini düşünüyoruz. Ekim- Kasım aylarında geçmiş yılların üstünde bir artış da yakalayabiliriz. Sezon sonunda 16 milyon rakamını yakalamış oluruz dedi.