Antalya Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

01.06.2022 10:49
Antalya Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı

Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik 26 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün öğrenci yapılanmasına yönelik 26 kişinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün bütünüyle deşifre edilip, faaliyetlerinin sonlandırılması, örgüt mensuplarının yakalanarak haklarındaki gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi adına yapılan çalışmalar devam ediyor.

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Öğrenci Yapılanması içerisinde; Akdeniz Üniversitesi ve Özel Bilim Üniversitesi öğrenci yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüte ait öğrenci evlerinde, örgüt tarafından belirlenen öğrenci şahıslarla konakladıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları, bu yolla örgütsel aidiyetin arttırarak, sözde mağdur ailelere örgütün yanında olduğunun hissettirilip, yeni eleman kazanmayı amaçladıkları ve örgüt tabanının toplu ve diri tutulmaya çalışıldığı tespit edildi.

Ayrıca örgüt evlerinin iaşesi ve diğer giderlerinin örgüt tarafından karşılandığı, para transferlerinin örgütün talimatı ile dikkat çekmeyecek şekilde gizlilik içerisinde gerçekleştirdikleri, örgüt evlerinde kalan şahıslarla irtibatın internet tabanlı yazılımlar aracılığı ile sağlandığı, FETÖ/PDY Terör Örgütü ile iltisaklı ailelerin çocuklarına grup ablası adı altında özel ders verdikleri, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olma suçundan firari olan şahısları, öğrenci evlerinde saklayarak yardım ve yataklıkta bulundukları, yasadışı yollardan yurt dışına çıktıkları ve yurtdışına çıkma hazırlığında oldukları ihbarı alındı.

26 şahsın yakalanmasına yönelik 17-20 Mayıs 2022 tarihlerinde Antalya merkezli İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Isparta, Denizli ve Muğla illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar neticesinde; 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 4 şahsın yurtdışında olduğu anlaşıldığından yakalanamadı. 2 şahsın yakalanmalarına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslardan; 20 şüpheli ifadeleri alınmalarının akabinde adli mercilere sevk edildi. 4 şahıs Antalya Cumhuriyet Başsavcılığında alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılarak, Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 16 şahıstan 8'i hakkında Adli Kontrol Kararı (Yurtdışı Yasağı - Ev Hapsi) verildi.

8 şahıs hakkında ise tutuklama kararı verilerek cezaevine teslim edildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Antalya Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 20 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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