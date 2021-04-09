Antalya'da rüzgar dondurma dolabını sürükledi, 3 kişi zor tuttu; o anlar kamerada - Son Dakika

ANTALYA'da etkili olan rüzgar bir marketin dondurma dolabını sürüklerken, ekmek dolabını devirdi, flamaları uçurdu. Markette çalışan 3 kişi dolabın sürüklenmemesi için demirlere tutunarak engel olmaya çalışırken, o anlar ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Antalya'da etkili olan rüzgar günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Ara ara şiddetini artıran rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal Mahallesinde bir marketin dondurma dolabını sürükledi. Market içerisindeki 3 kişi, iş yeri önündeki flamaları tutmak için dışarı çıktığı sırada önce ekmek büfesi rüzgar nedeniyle devrildi. Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürüklemeye başlayınca market çalışanları dolabı tutmaya çalıştı. Market çalışanlarından biri demir korkuluklara, diğer 2 çalışan ise dolabın diğer tarafından tutup dondurma dolabının sürüklenerek yola çıkmasına engel olmaya çalıştı.Market çalışanlarının sürüklenen dolap ve rüzgara karşı koyma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.