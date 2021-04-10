ANTALYA ANTALYA'DA RÜZGAR DONDURMA DOLABINI SÜRÜKLEYİP EKMEK DOLABINI DEVİRDİ, FLAMALARI UÇURDU - Son Dakika

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Antalya'da etkili olan rüzgar bir marketin dondurma dolabını sürüklerken, ekmek dolabını devirdi, flamaları uçurdu. Markette çalışan 3 kişi dolabın sürüklenmemesi için demirlere tutunarak, engel olmaya çalıştı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına da yansıdı.

Antalya'da etkili olan rüzgar, yaşamı önemli ölçüde etkiledi. Ara ara şiddetini arttıran rüzgar, Kepez ilçesi Ünsal mahallesinde bir marketin dondurma dolabını sürükledi. Market içerisindeki 3 kişi, iş yeri önündeki flamaları tutmak için dışarı çıktığı sırada önce ekmek büfesi rüzgar nedeniyle devrildi. Şiddetli rüzgar dondurma dolabını sürüklemeye başlayınca market çalışanları dolabı tutmaya çalıştı. Market çalışanlarından biri demir korkulukları, diğer 2 çalışan da dolabın diğer tarafını tutup dondurma dolabının sürüklenerek yola çıkmasına engel olmaya çalıştı.

Market çalışanlarının sürüklenen dolap ve rüzgara karşı koyma anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.