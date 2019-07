ANTALYA 'Antalya turizmde 16 milyon hedefini geçecek'

'Antalya turizmde 16 milyon hedefini geçecek'Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 16.84'lük artış olan Antalya'da, 2019 yılı için belirlenen 16 milyon turist hedefinin çok rahat geçileceğini söyledi.Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da her gün açıklanan rakamlarla yeni bir rekora imza atılırken, turizm sektörü gelecek yıllara umutla bakıyor. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, 30 Haziran itibarıyla Türkiye'ye gelen turist sayısında yüzde 11'lik artış olduğunu belirtti. Antalya'ya ilk 6 ay sonunda gelen turist sayısında ise yüzde 16.84'lük artış olduğunu aktaran Atmaca, 5 milyonu geçtik. Geçen senenin ilk 6 ayına göre kıyasladığımızda yaklaşık 771 bin turist daha fazla geldi Antalya'ya. Şu an işler gayet yolunda görünüyor. Sezon sonunda Antalya için 16 milyon turist hedefimiz var. Şu anki durum böyle devam ettiği sürece, ki gidişat temmuz ayının ilk 3 gününde de gayet iyi, ben 16 milyon hedefinin çok rahat geçilebileceğini düşünüyorum dedi.ANTALYA'NIN AVANTAJIAntalya'ya yönelik artışın temel iki nedeni olduğunu vurgulayan Ülkay Atmaca, Antalya'daki ürün çeşitliliği ve servis kalitesi dünyanın hiçbir yerinde yok. En büyük etkisi o. İkincisi de Avrupa'ya çok yakın mesafedeyiz. 3- 4 saatlik uçuşla Türkiye'ye gelebiliyorlar. Rusya'ya çok yakın yerdeyiz bunun çok büyük etkisi var. Etrafımızdaki alternatif pazarlar bizi çok artırdı. Ortadoğu'da bir artış söz konusu. Bunlar hem Antalya hem de Türkiye için önemli gelişmeler diye konuştu.'DÜNYANIN HER YERİNDEN TURİST GELİYOR'Turizm sektörünün 2016'da yaşadığı krizden çok büyük dersler çıkardığını aktaran POYD Başkanı Atmaca, şunları söylediBir tek pazara bağlı olmak bize çok büyük zarar veriyor. 2016'da aldığımız dersle şu an çok ciddi pazar çeşitliliğimiz var. Ana pazarlarımız Rusya, Almanya ve Avrupa olmakla birlikte artık dünyanın her yerinden Antalya'ya turist geliyor. Turizm Bakanının girişimiyle başlatılan direkt uçuşların da çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Kış mevsiminde futbolun, sporun, sağlığın, kongrenin çok önemli yol alacağını düşünüyorum. Biz sektör olarak doğru yoldayız. Ürün çeşitliliği geniş olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Antalya'da 5 yıldızlı 407 otel ve tatil köyü var. Bu dünyanın hiçbir yerinde yok. Antalya dünyanın en çok ziyaret edilen 10 şehrinden biri. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman hakikaten konaklama sektörü olarak Antalya çok iyi yol aldı ve almaya da devam ediyor.'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KONGRE MERKEZİ BELEK'E YAPILIYOR'Turizm sezonunun 6- 8 ay arası olduğunu, bunun değişmesi ve 12 aya yayılması için büyük çaba sarf edildiğini aktaran Başkan Atmaca, bunun en önemli etkenlerinden birinin doğrudan uçuşlar olduğunu kaydetti. Spor, sağlık ve kongre turizmi için büyük adımlar atıldığını aktaran Atmaca, 29 Ekim'de Belek'te Türkiye'nin en önemli kongre merkezlerinden biri açılacak. Cornelia Grubu bu işin içinde ve bitmek üzere, 29 Ekim'de açılışı yapılacak. Bu Antalya için çok büyük kazanç olacak. Geçen sene Antalya'da 2 binden fazla spor amaçlı kamp yapıldı, bu sene bu sayı 2 bin 500'leri geçecek. Son 2 yılda golfteki artış inanılmaz boyutlarda ve bu artış devam edecek. Sağlıkla ilgili ciddi atılım yapıldı, bunun sonuçları iyi olacak dedi.'İÇ PAZARDAKİ DARALMA ERKEN REZERVASYONLA AŞILIR'Döviz kurlarında yaşanan artışın iç pazarda daralmaya neden olduğunu belirten Ülkay Atmaca, İç pazarda insanların tatile çıkmaları için erken rezervasyon yaptırmalarını tavsiye ediyoruz. Şu an seyahat edip tatil yapanların büyük bölümü erken rezervasyonla yüzde 40, yüzde 50 indirimlerle tatillerini aldı. Çok ekonomik tatil yapıyorlar. Türkiye'de tatil bizim için okulların bittiği gün başlıyor, okullar açıldığında bitiyor. Bunu farklı zamanlara, farklı sezonlara yayarsak daha başarılı olacağız. Sömestirin ikiye bölünmesi söz konusu. Bunlar da yapılırsa, sektördeki o 12 ay turizm konusunda birçok yeni etkenler ortaya çıkıp, çok farklı yol alınacak diye konuştu.