ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti - Son Dakika

ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

31.03.2021 08:55

Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi ettiAntalyalı bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti.

Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Antalyalı bir genç, kız arkadaşına 6 arkadaşıyla birlikte zeybek oynadıktan sonra evlilik teklif etti. Güllerden kalbin içinde zeybek oyununu izleyen genç kadın, yanına tek taş yüzükle gelen sevgilisinin teklifini kabul etti.

İlginç evlilik teklifi seremonisi, Lara DüdenPark'ta yapıldı. 6 erkek arkadaşı ile birlikte parka tek tip kıyafet giyerek gelen genç, müzik eşliğinde zeybek oynadı. Batı Anadolu kültüründe oynanan ve zeybek oynayanın 'Cesur adam' olarak tanımlandığı oyunda, genç kadın da güllerden kalp şeklinde yapılan çemberin içinde sevdiği genç ve 6 arkadaşının oyununu izledi. Çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sevdiği kadının yanına gelen genç cebinden tek taş yüzük çıkartıp, evlilik teklifinde bulundu. Gencin arkadaşları da bu sırada minik havai fişekleri ateşledi. Genç kadın, konfetilerin altında teklifi kabul etti.

Gencin önce zeybek oynaması ve ardından sevdiği kadına romantik evlilik teklifi, parkta oturan Antalyalılar tarafından alkışlandı.

ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti
ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti

Evlilik, Zeybek, Efeler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Antalyalı genç, 'Efeler' gibi evlilik teklifi etti - Son Dakika


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