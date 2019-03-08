Antalya Antalyalı Rock Grubundan 8 Mart'ta İçin Özel Şarkı

Antalyalı Rock grubundan 8 Mart'ta için özel şarkıAntalya'nın alternatif rock gruplarından Kafile, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 'Kadın' isimli bir şarkı yayınladı.

Antalyalı Rock grubundan 8 Mart'ta için özel şarkı



Antalya'nın alternatif rock gruplarından Kafile, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için 'Kadın' isimli bir şarkı yayınladı.



Antalyalı Rock grubu 'Kafile', 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde, kadınlara ithafen bestedikleri 'kadın' isimli şarkıyı yayınladı. Şarkıda, ülkemizde ve dünyada kadınların maruz kaldıkları eşitsizlikler ve kadın cinayetlerine ilişkin eleştirel mesajlara yer verildi. Şarkının klibinde grubun kadın dinleyicileri oynarken, Şule Çet, Özgecan Aslan, Değer Deniz, Aysin Büyüknohutçu, Bergen ve Münevver Karabulut gibi Türkiye'de erkek şiddetinin kurbanı olmuş kadınların fotoğrafları yer aldı.



'KADIN' ŞARKISININ SÖZLERİYSE ŞÖYLE



Yıllardan, yollardan



Akıp giden hayatlardan



Düşmekten, kalkmaktan



Hep korkarak o şeytanlardan



Geçiyorum hiç durmadan



Bu karanlık sokaklardan



Yılmadan, yorulmadan



Vazgeçmedim hiç yaşamaktan



Yıllarca; alındım, satıldım bana hiç sorulmadan



Kimlerle; yürüdüm, yoruldum sesim hiç duyulmadan



Belki de; korktular fikrimden zikrimden ve aklımdan



Ama yine de; korkmadım hiç bir zaman savaşmaktan

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