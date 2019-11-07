Son Dakika Haberleri: Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu
Son Dakika Güncel Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

6 saat önce

Antalyaspor, iki serçe için seferber olduSüper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe, görevlilerin kanalı kesip açmasıyla kurtarıldı.

Antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde alüminyum kanal içinde mahsur kalan 2 serçe, görevlilerin kanalı kesip açmasıyla kurtarıldı. Serçler kırmızı beyazlı ekibin kalecisi Ferhat tarafından tesisin bahçesine bırakıldı.

Antalyaspor'un Döşemaltı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde görevliler kapının duvar kenarındaki metal kanalından kuş sesi geldiğini fark etti. Kuşların ses ve çırpınışlarını bir süre dinleyen görevliler, kapının metal kanalı içinde mahsur kaldıklarını belirledi. Görevliler, dar ve sıcak alanda kuşların telef olmaması için hemen çalışma başlattı. Metal kapı kanadında matkap yardımıyla kuşların çıkabileceği kadar bir açıldı. Görevliler daha sonra bu delikten 2 serçeyi yakalayarak kurtardı. Serçeler daha sonra Antalyaspor kalecisi Ferhat tararından tesislerin bahçesine bırakıldı.

Antalya antalyaspor, iki serçe için seferber oldu

Antalyaspor, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:43 Kaynak: DHA
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