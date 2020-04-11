ANTALYA ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI - Son Dakika

ANTALYA ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı tapınak, kilise ve antik tiyatroyu içinde barındıran Naula Antik Kenti, muz bahçeleri arasında kaldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesindeki Bizans dönemine ait eserlerin yer aldığı tapınak, kilise ve antik tiyatroyu içinde barındıran Naula Antik Kenti, muz bahçeleri arasında kaldı. Mahalle Muhtarı Ahmet Top, bölgenin temizlenerek turizme kazandırılması için yetkililerden yardım istedi. Alanya Müze Müdürlüğü'nün ise antik kentle ilgili restorasyon çalışmaları için çeşitli projeler geliştirdiği öğrenildi.

Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde bulunan ve içindeki eserlerin tümü Bizans dönemi ile tarihlendirilen, 33 dönüm üzerine kurulu Naula Antik Kenti'nde 6 tapınak, 2 kilise ve bir antik tiyatro yer alıyor. Surlarla çevirili olan ve denize 200 metre mesafede bulunan sit alanındaki antik kentte geçen yıl Alanya Belediyesi ekipleri temizlik çalışması yaptı. Birçok yeri yıkık olan antik kentte, endemik bitkiler bulunmasından dolayı ilaçlama yapılamadı. Antik kentin ayakta kalan duvarlarını kaplayan otlar, elektrik direklerinin de bulunmasından dolayı yangın riskini artırdı. Yerleşim yerlerinin ortasında, muz bahçelerinin arasında kalan Naula Antik Kenti, atılan çöplerle çöplüğe döndü.

ATIL DURUMDA

Mahmutlar Mahallesi Muhtarı Ahmet Top, antik kentin temizlenerek turizme kazandırılması için yardım istedi. Ahmet Top, "Bu kent şu anda maalesef atıl durumda. Bugüne kadar verdiğim mücadeleden sonuç alamadım. Buraya insanlar geliyor, güneşin doğuşunu, batışını izliyorlar. Daha önce Kültür Bakanlığı'na kadar dosya verdim, çeşitli yazışmalar yaptık. Geçen yıl Alanya Belediyesi ekipleri temizlik yaptı. Ot ilacı atılmasını istedim, ancak endemik bitkiler olduğu için ilaç atılmadı. Şu an hiç temizlik yapılmamış gibi yine pislik içinde, inekler yayılıyor. Etrafındaki yollar da açık değil. Turistler buraya, çamurun, pisliğin, otun içinden geçerek gezmeye geliyor. Yetkililerden, buranın etrafının çevrilmesini, girişine umumi tuvalet ve çeşmeler, banklar konup, ışıklandırmayla aydınlatılmasını, böylece turizme kazandırılmasını istiyorum" dedi.

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN RESTORASYON PROJESİ

Öte yandan, Alanya Müze Müdürlüğü'nün Naula Antik Kenti ile ilgili restorasyon çalışmaları için projelerini sürdürdüğü, müdürlüğün sınırlandırdığı alan içerisinde herhangi bir tarım alanının bulunmadığı belirtildi. Müdürlüğün sınırlandırdığı alan içerisinde herhangi bir tahribat olup olmadığına dair tespit çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.

ANTALYA ANTİK KENT MUZ BAHÇESİ ARASINDA KALDI

Mahmutlar, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:35 Kaynak: DHA

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