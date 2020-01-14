Antalya apartmanın 4. kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı - Son Dakika

Apartmanın 4. kat balkonundan düşüp, ağır yaralandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde bir apartmanın 4. katın balkondan iki bina arasındaki boşluğa düşen Murat Balık (40) ağır yaralandı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Orta Mahalle Kızderesi Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4. katındaki balkona çıkan Murat Balık, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybederek, iki apartman arasındaki boşluğa düştü. Murat Balık'ın yaklaşık 20 metreden düştüğü olayı görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Her iki ayağının bilek kısmında kırıklar oluşan Murat Balık, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.