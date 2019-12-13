Antalya apollon tapınağı ilgi çekiyor - Son Dakika

Apollon Tapınağı ilgi çekiyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Side turizm merkezinde bulunan Apollon Tapınağı kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kış mevsiminin gelmesi ve bölgedeki birçok otelin kapanmasına rağmen Side Antik Kenti'nde bulunan Apollon Tapınağı yerli ve yabancı tatilcilerle, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekiyor. Açık havayı fırsat bilenler Apollon Tapınağı'nı ziyaret ederek gezdi, fotoğraf çektirdi.

ERASMUS ÖĞRENCİLERİ DE SİDE'DE

Erasmus projesi kapsamında Antalya'ya gelen Estonya, Polonya, Portekiz, Romanya ve İtalya'dan öğrenci ve öğretmenler de Side'yi ziyaret ederek Apollon Tapınağı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi. Estonyalı öğretmenlerden Kairi Mustjatse, Side'nni olağanüstü bir yer olduğunu söyleyerek, "Burası çok etkileyici ve göz alıcı. Side'de bulunmaktan son derece mutluyum. Çok uzun süre önce edilen eserleri gördüm" dedi.