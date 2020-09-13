ANTALYA Araç kundaklama şüphelileri tutuklandı - Son Dakika

Araç kundaklama şüphelileri tutuklandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bir otomobilin kundaklanma olayına karıştığı öğrenilen 3 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Alanya'nın Özvadi Mahallesi'nde, dün saat 05.00 sıralarında Mustafa Avara isimli vatandaş, kendisine ait 07 HMM 63 plakalı aracın evinin önünde yandığını fark edince, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya itfaiyesi ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayı araştıran jandarma ekipleri civarda bulunan güvenlik kameralarını incelerken, aracın yanmasıyla ilgili olduğu düşünülen 07 HFP 09 plakalı aracı ve içerisinde bulunan şüpheliler Adil Ç. (27), Celal Ç. (25) ve Mehmet A.Y.'yi (24) tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.