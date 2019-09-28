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Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı

38 dakika önce

Aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandıAntalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hakkında çeşitli suçlardan arama ve yakalama kararı bulunan K.K. (30), polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin yakalanma anları vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'cinsel taciz' ve 'görevli memura direnme' suçlarından arama kararı bulunan K.K.'nın ilçede bulunduğu bilgisi üzerine araştırma başlattı. K.K.'nın adresini tespit eden polis ekipleri şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışmaya başladı. Polisin kendisini takip ettiğini fark eden şüpheli K.K., Antalya Caddesi'nde kaçmaya başladı. Yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda şüpheli, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan alınarak polis merkezine götürülen K.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

K.K.'nın yakalanma anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Polisin, şüpheliyi yakalayıp yere yatırmasıyla başlayan görüntülerde önce vatandaşların ne olduğunu anlamadığı için caddede yürüdüğü görülüyor. Bir süre sonra vatandaşların yerde yatanın aranan bir kişi olduğunu anlamasıyla polise yardım etmeye çalıştığı ve gelen ekip otosuna şüphelinin bindirildiği görülüyor.

Antalya aranan şüpheli film gibi bir operasyonla yakalandı

Antalya, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 09:42 Kaynak: DHA
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