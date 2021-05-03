Son dakika gündem: Arı soktu; motosikletle hastaneye giderken kaldırıma çarptı - Son Dakika

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde arı sokan ve alerjisi olan Hakan Ocak, hastaneye giderken motosikletiyle kaldırıma çarpıp, yaralandı. İlk müdahalesi tesadüfen yoldan geçen sağlık personeli Kürşat Özden tarafından yapılan Ocak, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Gazi Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Ocak'ı evinin bahçesinde bal arısı soktu. Arı sokmasına karşı alerjisi olan Hakan Ocak, hemen 07 UM 325 plakalı motosikletine binip, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Bülent Ecevit Caddesi'ne geldiğinde Hakan Ocak fenalaştı. Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırıma çarptı. Savrulan Hakan Ocak, başını taşa vurdu.Bu sırada tesadüfen yoldan geçen İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli Kürşat Özden aracını park edip Ocak'a ilk müdahaleyi yaptı. Hakan Ocak'ın sıcaktan etkilenmemesi için kartondan üzerine gölgelik yapıldı. Hakan Ocak, gelen ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sırasında başında kask olmadığı öğrenilen Hakan Ocak'ın hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.