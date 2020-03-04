Antalya arzum onan, yaşadığı zorlukları anlattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya arzum onan, yaşadığı zorlukları anlattı - Son Dakika

Antalya arzum onan, yaşadığı zorlukları anlattı

6 saat önce

Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattıANTALYA'da heykellerinin sergi açılışında konuşan sanatçı Arzum Onan, "Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu" dedi.

Arzum Onan, yaşadığı zorlukları anlattı

ANTALYA'da heykellerinin sergi açılışında konuşan sanatçı Arzum Onan, "Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu" dedi.

14 yıl önce oyunculuk kariyerini sonlandıran ve heykel sanatına yönelen Arzum Onan'ın, hayatın her alanında daha çok kadın sesine ihtiyaç olduğu düşüncesini vurguladığı heykellerden oluşan 'Kadın' adını verdiği sergi, Antalyalı sanatseverlerle buluştu. Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açılışı gerçekleştirilen sergi öncesinde sanatçı Onan, salonu dolduran sanatseverle kısa bir söyleşi yaptı. Söyleşide kadının sanattaki yeri ve sanata bakış açışını anlatan Onan, heykelin kendisi için 16 yıllık bir geçmişe dayandığını aktardı. Kelimelerle arasının çok iyi olmadığını, bu nedenle heykel sanatıyla tanışmasının kendisi için büyük bir şans olduğunu ifade eden Arzum Onan, "Herhalde en büyük şansım, heykel sanatıyla tanışmam oldu. Yoksa kendimi başka türlü bu kadar güzel ve özgürce anlatamazdım" dedi.

Arzum Onan söyleşi sonunda sanatseverlerin sorularını da yanıtladı. Bir kadın sanatseverin, kadın olarak korkularının ve yaşadığı zorlukların neler olduğunu sorması üzerine Arzum Onan şunları söyledi:

"Kadın olup da bir zorluk yaşamayan sanırım yoktur. Zorlu zamanlarım oldu, hava karardığında kitapları göğsüme bastırarak koşa koşa eve gitmek, minibüsten gideceğim yere varmadan inmek durumunda kaldığım zorlu zamanlarım oldu. Bir sürü örnek sıralayabilirim. Bunu heykellerimle anlatmaya çalışıyorum. Güçlüyüz ve hak ve özgürlükler kimsenin lütfu değil. Bir araya gelindiğinde her şeyi yapabileceğimize inanıyorum. Çok yol var ve bu nedenle umut çok önemli. Bir şekilde de yaptıklarımla bunu anlatmaya çalışıyorum."

Arzum Onan, 'Cumartesi Anneleri' heykelini ve şehit anneleri için bir heykel yapmadığı için eleştirenlere ise, "O zaman öyle bir ruh haliyle yapmıştım o heykeli. Şehit annelerini ve başka konuları da elbette sanatımla yansıtmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Antalya arzum onan, yaşadığı zorlukları anlattı

Arzum Onan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:54 Kaynak: DHA
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