ANTALYA Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı - Son Dakika

ANTALYA Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı

Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandıAntalya'da Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), 7 katlı bir binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, halatın kopması sonucu 2'nci kattan düştü.

Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı

Antalya'da Mustafa Söğütalan (40) ve Kemal Ağıl (35), 7 katlı bir binanın dış cephe boyasını yaptıkları sırada, halatın kopması sonucu 2'nci kattan düştü. Ağır yaralanan Söğütalan ve Ağıl'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yapıp ambulans çağırdı. Özel hastaneye götürülen iki işçinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde Muratpaşa ilçesi Demircikara mahallesi 1432 sokakta bulunan 7 katlı bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Dış cephe boyasını yapan Mustafa Söğütalan ve Kemal Ağıl, inşaat asansörüne çıkarak çalışmaya başladığı sırada halat koptu. Olay sırasında kemerleri takılı olmayan iki işçi zemine düştü. Kanlar içinde kalan Söğütalan ve Kemal Ağıl'a ilk müdahaleyi apartman sakinleri yaptı. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ambulanslarla özel hastanelere sevk edilin işçilerin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ANTALYA Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı

Antalya, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 11:10 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA Asansörün halatı koptu, 2 işçi ağır yaralandı - Son Dakika

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