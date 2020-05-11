ANTALYA ASAT Genel Müdürü Kurt Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel ANTALYA ASAT Genel Müdürü Kurt Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı - Son Dakika

ANTALYA ASAT Genel Müdürü Kurt Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı

6 saat önce

ASAT Genel Müdürü Kurt: Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadıAntalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya'da su faturalarının fazla geldiği iddiası üzerine bir basın toplantısı düzenledi.

ASAT Genel Müdürü Kurt: Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı

Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya'da su faturalarının fazla geldiği iddiası üzerine bir basın toplantısı düzenledi. Kurt, suya kesinlikle zam ve kademe uygulaması yapılmadığını, Mayıs ayında gelen faturalara Nisan ayında alınmayan yüzde 20'lik dilimin eklendiğini söyledi.

Antalya'da Mayıs ayında birçok vatandaşın su faturalarının yüksek gelmesi tepkilere neden oldu. Sosyal medyada ve ASAT'a gelen şikayetler üzerine ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Kurt, ASAT'ın suya kesinlikle zam yapmadığını ve Nisan ayı faturalarından kalan yüzde 20'lik bedelin Mayıs ayında gelen faturalara yansıtıldığını söyledi. Faturalarla ilgili şikayette bulunan tüm abonelerin faturaları incelediklerini söyleyen Kurt, inceledikleri faturalardan bazılarını ise detaylı olarak basın mensuplarına ekran üzerinden gösterdi.

Pandemi sürecinde su kullanımının arttığını söyleyen Kurt, "ASAT, 1 milyon 310 bin abonemize 24 saat su hizmeti vermektedir. Bu zorlu süreçte sağlık kadar, su ve çevre sağlığının da ne kadar önemli olduğu malumdur. Hepimizin hijyen şartları değişti ve su kullanımı arttı. Yeni yatırım yapma zorunluluğumuz da doğdu. Bu anlamda yatırım bütçemizde tasarruf etme imkanımız bulunmamaktadır" dedi

'ASAT SİYASET ÜSTÜ BİR KURUMDUR'

Yatırımlarının da devam ettiğini söyleyen Kurt, "ASAT herkesin desteklemesi ve koruması gereken, siyaset üstü bir kurumdur. ASAT'ın ekim- mayıs aylarında elektrik tüketimi aylık ortalama 18 milyon lira yaz aylarında ise 25 milyon liradır. Bu giderlerimiz sabittir ve elektrik tüketimiyle ilgili olarak fatura ödemesinin ertelenmesi gibi bir durum yoktur. Bunun yanında arıtmalarda kullandığımız kimyasallar ve suda kullandığımız klor giderleri de sabit olduğu gibi dövize bağlı olması nedeniyle artmaktadır" diye konuştu.

'ZAM VE KADEME UYGULAMASI YAPILMADI'

İtiraz edilen faturaların hepsinin tek tek incelendiğini belirten Genel Müdür Kurt, "ASAT'ın tek geliri su ve atıksu geliri olup, İller Bankası'ndan alınan paylar ise geçmişten ve ilçelerden devir eden borçlar nedeniyle kesilmektedir. Giderlerimiz sabit ve dövize bağlı olarak artmakta, gelirlerimiz ise mart ve nisan ayında yüzde 50'ye yakın düştü. Tüm bu giderlerimize rağmen suya bir zam ve kademe uygulaması yapılmamıştır ve yapılması gündemde değildir" dedi.

'114 BİN İŞLETMENİN SAYACI OKUNMADI'

Su tüketiminin arttığını dile getiren Kurt, "Başkanımız Muhittin Böcek'in talimatıyla, salgının artmasını önlemek, vatandaş ve çalışanlarımızın sağlığını korumak için sayaçlar okunmamıştır. Nisan ayında 114 bine yakın ticarethane, otel, motel ve pansiyon abonesinin sayacı okunamamıştır. Sadece mesken abonelerinde mart- şubat aylarının ortalamasının yüzde 80'i tahakkuk verilerek faturalandırma yapılmıştır. Mayıs ayı faturalarında, Nisan ayında faturaya yansıtılmayan bedel eklendi. Su tüketiminin de artmasıyla faturalar farklı gelmiştir" diye konuştu.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE KİMSENİN SUYU KESİLMEDİ'

Nisan ayında 711 bin aboneden tahsilat yapılmadığını söyleyen Kurt, şöyle devam etti:

"Faturalarına itiraz eden onlarca vatandaşımızın evlerine giderek bu açıklamaları yaptık. Eğer bir yanlışlık varsa bu yanlışlığı günü gününe çözmekteyiz. Pandemi döneminde suyu kesilenlerin suyu açılmış ve bu dönemde kimsenin suyu kesilmemiştir. Alacaklarımızla ilgili olarak icra takibinde olan bütün dosyalarımız durdurulmuştur. Nisan ayında 1 milyon 310 bin aboneden 597 bine yakın abonemiz ödemede bulunmuştur. 711 bin'e yakın aboneden tahsilat yapılmamıştır."

'YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR'

ASAT'ın, pandemi döneminde bir zam kararı almamıdığını belirten Kurt, "Pandemi döneminde günlük su tüketimi 53 bin metreküp artmıştır. Bizim sayaçlarımız Ticaret Bakanlığı onaylıdır. Sayaçta ne yazıyorsa o okunmaktadır, başka bir durum söz konusu dahi değildir. Sahada çalışan arkadaşlarımız Mart ve Nisan aylarında 11 bin arızaya müdahale etmişlerdir. Yağmur suyu, kanalizasyon ve tüm yatırımlarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

ANTALYA ASAT Genel Müdürü Kurt Suya zam ve kademe uygulaması yapılmadı

Antalya, CEO, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 08:00 Kaynak: DHA


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