ANTALYA Asırlık annelere fidan sertifikası - Son Dakika

Asırlık annelere fidan sertifikası

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na adlarına fidan dikilen 100 yaşının üzerindeki 14 kadına sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen proje kapsamında ülke genelinde 100 yaş ve üzerindeki 5 bin 529 kadın için 'Cennet Anneleri Hatıra Ormanı' kuruldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından Sakarya'da kurulan hatıra ormanında yaşlı kadınlar adına fidan dikimi gerçekleştirildi. Fidan dikiminin ardından Antalya Valisi Münir Karaloğlu imzalı fidan dikim sertifikaları dağıtıldı.

Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na adlarına fidan dikimi yapılan Manavgatlı 14 yaşlı kadına sertifikaları İlçe Orman İşletme Müdürü Sedat Çalış ve diğer görevliler tarafından verildi. Müdür Çalış, Gençler Mahallesi'nde oturan 102 yaşındaki Gülhisar Coşar'ı evinde ziyaret etti. Gülhisar Coşar'ın Anneler Günü'nü kutlayarak çiçek veren Sedat Çalış, fidan dikim sertifikasını da takdim etti.