Antalya Asırlık Çınarlar Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Asırlık çınarlar ameliyatla sağlığına kavuştu Finike Devlet Hastanesi
'nde dizinde enfeksiyon oluşan 105 yaşındaki Meryem
Keser ile kalçasını kıran 101 yaşındaki Suriye
Yolaç, başarılı ameliyatla yeniden hayata tutundu.
6 çocuk ve 22 torunu bulunan Meryem Keser, Konya
'da geçirdiği ameliyat sonrası dizinde oluşan enfeksiyon nedeniyle Finike Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Meryem Keser, yaklaşık bir hafta önce gerçekleştirilen ameliyat sonrası yeniden hayata tutunmayı başardı.
4 çocuk ve 7 torunu bulunan Suriye Yolaç da tuvalette düşerek kalçasını kırdı. Kızı İlknur İzgi (74) tarafından Kumluca
Devlet Hastanesi'ne getirilen Suriye Yolaç, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe
tarafından ameliyat edilerek, sağlığına kavuştu.
İlknur İzgi, İstanbul
'da yaşadıklarını, yaklaşık 10 gün önce eşi İlhan İzgi'nin (84) memleketi Finike'ye geldiğini ve üç gün sonra kalp krizi geçirdiğini belirtti. İlknur İzgi, Eşim Finike'ye geldikten 3 gün sonra kalp krizi geçirince annemle birlikte buraya geldik. Biz geldikten hemen sonra eşim öldü. İki gün sonra da annem tuvalette düşerek kalçasını en kötü yerinden kırdı. Bayağı büyük bir kırık. Mecburen acile getirdik. Ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler. Anestezi uzmanları tetkikleri yapıldıktan burada ameliyat yapılması için onay verdi. Doktorlarımıza başarılı operasyon için teşekkür ediyoruz. Şu an bir sıkıntımız yok. Çok memnunuz dedi.
Finike Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yücel Kurt, Geçtiğimiz hafta biri 1914, diğeri de 1918 doğumlu iki hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Birinci Dünya Savaşı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerinde doğan bu iki hastamızı ameliyata almak riskli bir durumdu. Biz C grubundan, B grubuna yeni yükselen hastanemizde bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirmekten gurur duyduk. Anestezi doktorlarımıza, ameliyatı gerçekleştiren ortopedi hekimimize ve ameliyat ekibimize teşekkür ediyorum dedi.
Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Kadir Gökçe, Meryem teyzemiz 105 yaşında. Bir hafta önce polikliniğe başvurdu. Dizinin arkasındaki akıntılı yara nedeniyle 8 ay önce Konya'da ameliyat olmuş. Dizindeki enfeksiyon geçmemiş ve kemiğe işlemiş. Filmleri çekildikten sonra acil ameliyat olması gerektiğini aileye söyledik. Hastamızı ameliyata aldık. Hiçbir sıkıntı olmadan ameliyattan çıktı. Şu an antibiyotik tedavisi uygulanıyor. Muhtemelen bugün taburcu edeceğiz. İki ay sonra da enfeksiyonu kurursa dizini donduracağız. Müdahale edilmeseydi muhtemelen yürüyemez hale gelirdi. 8 aydır yürüteçle yürüyormuş. Yürüteçten kurtaracağız. Suriye teyzemiz de 101 yaşında, kalçasını kırmış. Geçen hafta ameliyatını yaptığımız ikinci asırlık çınar. Ailesi acile başvurdu. Anestezi doktorlarımızdan da görüş alarak ameliyatını gerçekleştirdik. Yoğun bakımdan yeni çıktı. İnşallah sağlıklı şekilde iki üç gün sonra evine göndereceğiz. Anestezi doktorlarımıza da teşekkür ediyorum diye konuştu.
Anestezi doktoru Merve Aslı Yiğit de şöyle dedi
Yaşlı insanlarda kalça kırıkları çok sıkıntılı ameliyatlar haline gelebiliyor. Kalp ve akciğer açısından, mevcut hastalıkları olsun ya da olmasın riskleri daha yüksektir. Bu nedenle genelde belli bir yaş üstündeki vatandaşlarımızın büyük kırıkların ameliyatları 3. basamak devlet hastanelerinde yapılmaktadır. Ancak diğer anestezi uzmanımızla birlikte hasta yakınlarımızı da bilgilendirdik ve spinal anestezi uyguladık. Biri 105 diğeri de 101 yaşında olmak üzere iki hastamızın ameliyat sonrası da yoğun bakım takiplerini yaparak, operasyonu sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik.