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Antalya 'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'

6 saat önce

'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr.

'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Antalya'nın Finike ilçesinde karaya vuran ve vatandaşlar tarafından kurtarılan gagalı balinanın, askeri tatbikatta meydana gelen patlamalar ve güçlü sonar sinyalleri nedeniyle yönünü şaşırdığını kaydetti.

Finike'de 16 Kasım Cumartesi kıyıya vuran ve gözüne kanca battığı tespit edilen gagalı balina, vatandaşlar ve görevliler tarafından kurtarılarak yeniden denize bırakıldı. AÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, balinaların nadir kıyıya vurduklarını söyledi. Balinaların birbirleriyle ses çıkararak iletişim kurduklarını hatırlatan Prof. Gökoğlu, Geçen hafta Akdeniz'de büyük bir tatbikat gerçekleştirildi. Bu askeri bir tatbikattı. Tatbikat sırasında kullanıla güçlü sonarlar ve yapılan atış sırasındaki güçlü patlamalar bu türden canlıların yönlerini şaşırmasına neden olur. Balinalar ağırlıklı olarak işitme merkezlerinin etkilenmesi sonucu karaya vururlar diye konuştu.

Akdeniz'de balinaların sık sık görüldüğünü de belirten Prof. Dr. Gökoğlu, dev deniz memelisinin zararsız olduğunu kaydetti.

Antalya 'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:10 Kaynak: DHA
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