Son Dakika Haberleri: Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2
Son Dakika Güncel Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2 - Son Dakika

Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2

6 saat önce

ANTALYA'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2.

ANTALYA'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2

Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde meydana geldi
Erdoğan'ın milletvekillerine talimatı sonrası İYİ Parti'den dikkat çeken erken seçim çağrısı Hollanda uyruklu 2 yabancı terörist sınır dışı edildi Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 00:03:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]