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Antalya'askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2
6 saat önce
ANTALYA'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 05:26 Kaynak: DHA
ANTALYA'Askeri tatbikat balinaların yönünü şaşırttı'-2
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