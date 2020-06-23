ANTALYA ATB 100 yaşında - Son Dakika

ANTALYA ATB 100 yaşında

ATB 100 yaşındaANTALYA Ticaret Borsası (ATB), 100'üncü yılını kutladı.

ATB 100 yaşında

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ANTALYA Ticaret Borsası (ATB), 100'üncü yılını kutladı. Başkan Ali Çandır, bir asırlık sürede ATB'nin tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar kentimizi ilgilendiren tüm konularda üzerine düşeni yapmaya gayret gösterdiğini belirtti.

Antalya Ticaret Borsası (ATB), kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Törene, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır ve üyeleri katıldı. Sosyal mesafenin korunduğu törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından borsada Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısının ardından başkan Ali Çandır ve yönetim kurulu üyeleri ATB 100'üncü yıl pastasını kesti.

ATB 1920 YILINDA ZOR ŞARTLAR ALTINDA KURULDU

ATB Haziran ayı meclis toplantısında konuşan başkan Ali Çandır, koronavirüs nedeniyle kuruluş yıl dönümü için geniş katılımlı bir kutlama yapamadıklarını söyledi. ATB'nin 1920 yılında zor şartlar altında kurulduğunu hatırlatan Çandır, borsada görev yapmış, işini ve ailelerini ihmal etmiş borsa için fedakarlıklarda bulunan herkese teşekkürlerini iletti. Kişilerin geçici, kurumların ise kalıcı olduğunu belirten Ali Çandır, "Bugün büyük bir gurur ve heyecanla 100'üncü yılını kutladığımız borsamız geride bıraktığımız bir asırlık sürede, tarımdan ticarete, sanayiden turizme, eğitimden sosyal hayata ve inşaattan ulaşıma kadar kentimizi ilgilendiren tüm konularda üzerine düşeni yapmaya gayret göstermiştir" dedi.

'YENİ UYGULAMALAR DENEMELİYİZ'

Ali Çandır, borsanın kurulduğu günden bu yana, kentte üretilen tarımsal ürünlerin piyasaya arz edilmesi, fiyatların belirlenmesi, güvenli ticaretin sağlanması ve tescillin gerçekleştirilmesiyle birlikte, ekonomik hayatın düzenlenmesinde görev aldığını anlattı. ATB'nin en eski 3'üncü Ticaret Borsası olduğunu ifade eden Çandır, borsanın tarihçesi hakkında bilgi verdi. Antalya'nın tarım ürünlerine ve blok mermere dayalı bir ihracata sahip olduğunu belirten Başkan Ali Çandır, "Yine kentimiz gelişmişlik düzeyinin altında. Sonuç olarak önümüzdeki dönemde, Covid-19 pandemisi nedeniyle zor bir dönem geçiren turizm sektörünü geliştirecek, sanayimizi güçlendirecek, ticaretimizi çağa adapte edecek, tarımda ise alışkın olduğumuz üretim dışında daha fazla ekonomik değer oluşturacak yeni uygulamaları denemeliyiz" diye konuştu.

ÜRETİM VE PAZARLAMADA HİJYEN KOŞULLARI ARTTIRILACAK

Başkan Ali Çandır, ATB'nin son 15 yılda tescil işlemlerinin yanı sıra, projeci bir kimlik kazandığını anlattı. Ticaretin artması için çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Çandır, önümüzdeki dönemde Antalya ve Türkiye'nin üretimini ticareti geliştirmek için çalıştıklarını söyledi. ATB olarak doğa ve çevre konusundaki bilincin yükseltilmesi için hassasiyet sürdürdüklerini anlatan Ali Çandır, "Üreticinin ve tarımsal ticaretle uğraşan ticaret erbabının modern tarım teknolojilerini kullanımını artıracak ve dijital dünyada yerini almasına destek olacağız. Ürünlerimizde standart üretimin yaygınlaştırılması ile üretimde ve pazarlamada hijyen koşullarının artırılmasını sağlayacağız" dedi.

TARIMA YENİ BİR BAKIŞ AÇISI

Kırsalda refahın artırılması çalışacaklarını vurgulayan Çandır, "Gençlerin tarıma yönlendirilmesi ve tarımda çalışanların yaş ortalamasının azaltılmasının yollarını arayacağız. Tarım sektörüne özel bir sosyal güvenlik modelinin geliştirilmesi ve uygulanmasında ısrarımızı dile getirmeye devam edeceğiz. Tarımda yeni bakış açılarının geliştirilmesine fırsat sağlayacağız. Her geçen gün gerilemekte olan tarımın itibarını yeniden yükselmesine katkı sunacağız. Alışkanlıklarımızla değil analizlerle hareket edeceğimiz bir döneme gireceğiz" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:42 Kaynak: DHA

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