Antalya Atm'ye Para Yüklemek İsteyen Güvenlik Görevlileri Gasp Edildi
1 saat önce
Antalya'da bir banka ATM'sine para yüklemek isteyen güvenlik görevlileri gasp edildi.
Antalya
'da bir banka ATM'sine para yüklemek isteyen güvenlik görevlileri gasp edildi. Zanlılar yaklaşık 69 bin TL'yi alarak kayıplara karıştı.
Olay, Kepez
ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan özel bir bankaya ait ATM'de saat 21.00'de meydana geldi. 29 bin TL bulunan ATM'ye akşam saatlerinde para takviyesi yapmak üzere iki güvenlik görevlisi özel zırhlı araçla 40 bin TL getirerek ATM'ye yüklemek istedi. Para çantalarını alan güvenlik görevlileri ATM'nin arka kapısını açarak para yüklemeye başladı. Bu sırada elinde tabanca olan mavi giyimli oldukları belirlenen iki kişi tabancayla tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alarak kaçtı. Zanlılar karanlıkta kısa sürede izlerini kaybettirirken olayın şokunu atlatan güvenlik görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi.
İŞTEN ÇIKARILAN PERSONELDEN ŞÜPHELENİLİYOR
Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ve özel hareket polis ekipleri sevk edildi. ATM çevresinde güvenlik çemberi oluşturan polis, güvenlik görevlisi Ö.K. ve S.D.?nin ifadesini aldı. Olayı anlatan Ö.K. her şeyin bir anda meydana geldiğini ve zanlıların kendilerini ATM içine kilitleyip kaçtığını anlattı. Olay yerine gelen banka yetkilisi ise polisten olayla ilgili bilgi aldıktan sonra dün akşam saatlerinde bir personelin işine son verdiklerini ve ondan şüphelendiğini söyledi.
Kentin ana arterleri ile giriş çıkış yapılan önemli noktalarında önlemler alan polis ekipleri eşkalini tespit ettikleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 10:41 Kaynak: DHA
Karısını Yerde Sürükleyen Cani Koca, Müdahale Eden 3 Kişiyi Bıçakladı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi
İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
Alkollü Dede, Torununu Yanan Sobaya Attı