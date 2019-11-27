Antalya atmaca yılbaşı satışları gayet iyi

Atmaca Yılbaşı satışları gayet iyi

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, Yılbaşı satışları devam ediyor. Şu anki satışlar gayet iyi. Tek sıkıntı yılbaşının salı akşamı olması. Pazartesi ve salıyı tatile bağlayabilenler olursa daha fazla yeni yıl tatilcisi olacağını düşünüyorum dedi.

POYD Başkanı Ülkay Atmaca, ara tatili ve yeni yıl tatiline ilişkin açıklama yaptı. Ülkay Atmaca, Ara tatil beklenenin üzerinde geçti. İlk defa yaşanan bir durumdu. Tüketicinin bu kadar hızlı adapte olacağını biz de düşünemedik. Yaklaşık 50 bin rezervasyon aldık. Başlangıç için gayet iyi. Şimdi nisan ayı için rezervasyonlar başladı. Bu ara tatilin de artarak gideceğini gösteriyor. Ama ben bir kez daha irdelemek istiyorum. Kasım ve nisan ayının tamamını bölerek tatil yaptırırsak, sezonun uzamasını sağlarız. Hem de sezonun daha erken açılmasına sebep oluruz dedi.

Yılbaşı programlarının birçok tesiste belli olduğunu, birçok otelin sanatçı ve programlarını açıkladığını anlatan Ülkay Atmaca, Yılbaşı satışları devam ediyor. Şu anki satışlar gayet iyi. Tek sıkıntı yılbaşının salı akşamı olması. Pazartesi ve salıyı tatile bağlayabilenler olursa daha fazla yeni yıl tatilcisi olacağını düşünüyorum. Yılbaşının salı olması talebi düşürür mü bilmiyorum. Cuma başlayıp pazartesi de bağlanırsa pazartesi ve salı da tatil olursa yılın son tatili olur. Hem de tatile çıkamamışlar tatil yapmış olur. Pazara da bir hareketlilik gelir diye konuştu.