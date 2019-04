Antalya Atso 137 Yaşında

Atso 137 yaşındaAntalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kuruluşunun 137'nci yıldönümü kutlandı.

Atso 137 yaşında



Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ATSO) kuruluşunun 137'nci yıldönümü kutlandı. ATSO meclis salonundaki programda, vergi rekortmenleri, ATSO'nun en eski faal üyeleri ve 10 yıl görev yapan meclis üyeleri ödüllendirildi.



ATSO Meclis Başkanı Süleyman Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen 137'nci yıldönümü kutlama programına ATSO Başkanı Davut Çetin, yönetim kurulu ve meclis üyeleri ile ATSO üyesi iş dünyası temsilcileri katıldı. Programa protokolden ise Vali Yardımcısı Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Vergi Dairesi Başkanı Metin Uzun katıldı.



VEFA ÖRNEĞİ



ATSO Başkanı Davut Çetin, kutlama programının aynı zamanda odanın eski üye ve yöneticilerinin ödüllendirildiği, anıldığı bir vefa töreni olduğunu söyledi. Türkiye'nin artık her gününü, her saatini en iyi biçimde değerlendirmesi gereken bir döneme girdiğini belirten Çetin, 'Ekonomisiyle, siyasi sistemiyle, demokrasisiyle, kentleriyle çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefinde büyük adımlar attığını dünyaya göstermelidir dedi. Yeni bir atılım sürecine girilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, '31 Mart pazar günü Türk demokrasisi önemli bir sınavdan geçmiştir. Maalesef birkaç üzücü olay, demokrasi kültürüyle bağdaşmamıştır dedi.



SEÇİM MESAJI



Seçim sürecinde ve seçim gününde bazı medya kuruluşlarının görevlerini gereği gibi yapmadıklarını söyleyen Çetin, 'Bunlara rağmen seçim sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı çok yapıcı bir konuşma yapmıştır. Siyasi parti liderleri yapıcı, gerilimi azaltan ve demokrasimizi güçlendirici bir yaklaşım sergilemişlerdir. Seçim sonuçlarının Türkiye ve Antalya için hayırlı olmasını diliyorum. Milletimiz kaybedeni olmayan, birleştirici, gerilimi azaltıcı bir seçim sonucuna imza atmıştır. İstanbul seçim sonucunun da milletimizin güvenini zedelemeden hızla netleşmesi, Türkiye demokrasisinin seçim sınavından başarıyla çıkmasını sağlayacaktır diye konuştu.



'YENİ BİR YEREL YÖNETİM SİSTEMİ KURULMALI'



Başarının koşulunun uzlaşmaya dayanan işbirliği kültürü olduğunu söyleyen Davut Çetin, şunları kaydetti



Tarım toplumunda sadakat, sanayi toplumunda liyakat, sanayi sonrası dijital toplumda ise işbirliği önemlidir. Bu nedenle her tür ayrımcılığı bırakarak uzlaşma ve işbirliğiyle çalışmayı öğrenmeliyiz. Bu çerçevede, bugünden itibaren demokrasimizi güçlendirecek yeni bir siyasi reform çalışması başlamalıdır. Siyasi partiler ve seçim yasası gözden geçirilmelidir. Milletvekilliği kurumu ve meclis güçlendirilmelidir. Siyasi partilerde delege sistemi değişmelidir. Çünkü güçlü bir meclis, güçlü bir adalet sistemi, bağımsız ve tarafsız medya gerçek bir demokrasinin olmazsa olmazıdır. Demokrasinin ve kalkınmanın kentlerden başladığını dikkate alarak yeni bir yerel yönetim sistemi kurmalıyız. Bakanlıklar, valiliklere ve belediyelere yetki devri yapmalıdır.



ANTALYA İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMA ÇAĞRISI



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlayacağını açıkladığı reform sürecinin demokrasiyi güçlendirerek, ekonominin önünü açacak reformlar olmasını ümit ettiğini vurgulayan Çetin, Antalya'da da kamu ve özel sektör olarak, daha güçlü bir işbirliği çağrısı yaptı. Davut Çetin, 'Particiliği, grupçuluğu bırakıp birlikte çalışmayı öğrenmeliyiz. Yerel yönetimler Antalya ekonomisine güç katacak çalışmalara daha fazla önem vermelidir. Hep birlikte Antalya turizmi, tarımı ve ticareti için yapmamız gereken çok iş vardır dedi.



CUMHURİYETTEN ÖNCE KURULMUŞ BİR ODA



ATSO'nun 137'nci yıldönümünü kutlayan Vali Yardımcısı Aydın Ergün ise Türkiye'de bütün ticaret ve sanayi odalarının, bulundukları illerin gelişmesine katkı sunan çok önemli birer sivil toplum örgütü olduklarını söyledi. ATSO'nun da en eskilerden biri olduğunu belirten Ergün, Cumhuriyetten önce kurulmuş, Osmanlı'dan bize miras bir sivil toplum örgütü ve Antalya ekonomisinin en önemli lokomotif yapılarından bir tanesidir dedi.



İKİ TİP ÜLKE VURGUSU



Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal da dünyada iki tip zenginleşmiş, ilerlemiş millet ve devlet olduğunu belirterek, Biri doğal kaynakları olanlar, zaten işi çok cilalı modern görünümlü binalara yapılara boğuyorlar ve sosyal dokuyu, kalkınmayı fazla önemsemiyorlar. Bilim teknoloji, demokrasiye katkısı olmayan otoriter rejimler kuruluyor dedi.



DEMOKRASİ VE HUKUK



İkincisin ise demokrasisi ve hukuk düzeni gelişmiş, üretimi olan, üretim organizasyonu sağlam, kim ne tüketmek istiyorsa onu üretebilen yetenekte olan ülkeler olduğuna dikkat çeken Uysal, İki seçenek var ve o yüzden hiç kafa karışıklığına gerek yok. Doğal kaynak var mı bizde, yok. O yüzden ikincisine yönelmeliyiz. Hepimizin elinde cep telefonu var. Onu bir üreten bir de satın alan var. O cep telefonunu üretip satan durumuna gelmeden Atatürk'ün gösterdiği muassır medeniyetler seviyesine çıkma şansımız yoktur. Geresi kuru gürültüdür dedi.



VERİMLİLİK SÖZÜ



Konyaaltı Belediye Başkanlığına seçilen Semih Esen da ATSO Başkanı Çetin'in konuşmasındaki demokrasi, üçlü parlamento, insanların haber alma özgürlüğü, fırsat eşitliği vurgularına aynen katıldıklarını belirterek, 'Elbette bahsedilen en önemli konu verimlilik. Türkiye'nin hayati bir konusu, gerek kamu kaynakları gerek iş hayatında verimlilik sihirli bir kaynaktır. Demokrasinin tüm unsurlarının gereğince yerine getirilmesi dileğiyle, bize verilen yetkileri asla aşmadan asli fonksiyonlarımızın dışına çıkmadan verimliliği göze alarak çalışacağımızı da buradan beyan ediyorum dedi.



REKORTMEN VE ESKİ ÜYELERE ÖDÜL



ATSO'nun eski dönem yönetim ve meclisinde başkanlık görevi yapan isimlerinde söz aldığı 137'nci yıl kutlama programında 2017 yılı kurumlar ve gelir vergisi olan ATSO üyeleri, 10 yıl meclis üyeliği yapan isimler ve ATSO'nun en eski faal üyeleri plaketle ödüllendirildi. Ödülleri, protokol üyeleri verdi.



VERGİ REKORTMENLERİ



2017 yılı itibariyle, gelir ve kurumlar vergisinde ilk üç sırada yer alan ATSO üyeleri ödüllendirildi.



Kurumlar vergisinde ise Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş., Eti Elektrometalurji A.Ş. ve Yüksel Tohum Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ödül aldı.



Gelir vergisinde Hüseyin Gedik Hasel İnşaat, Ali Özkan - Özkan Tuhafiye, Mehmet Dikmen - Dikmenoğlu Ticaret ödül aldı.



2017 Yılı itibariyle, Gelir ve Kurumlar Vergisi kategorilerinde sıralamada birinci olan temsilciliklerde kayıtlı ATSO üyeleri ödüllendirildi.



Kurumlar vergisinde Akseki'den Ömer Duruk Tesisleri Pet.Ürn.Oto Yedek Parça Gıda Tur.Tic.ve San.Ltd.Şti., Elmalı'dan Kurubaş Petrol Nakl. Tic. Ltd.Şti., Gazipaşa'dan Çataloğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kemer'den Pgs Otelcilik Turizm Ticaret A.Ş., Korkuteli'nden Anadolu Süt Petrol Nak.İnş.Tur.Hayv.Mant.San.ve Tic.Ltd.Şti., Serik'ten Nunhems Tohumculuk A.Ş.ödül aldı.



Gelir vergisinde Akseki'den Hüseyin Ruhi Tellioğlu, Elmalı'dan Hamdi Özekin, Gazipaşa'dan Ali Oğuz-Kaladıranlı Ticaret, Korkuteli'nden İbrahim Yavaş - Işıl İnşaat ödül aldı.



10 YILLIK MECLİS ÜYELERİ VE EN ESKİ FAAL ÜYELER



ATSO'ya gerçek ve tüzel kişi olarak kayıtlı daha önce plaket almamış en eski faal üyeler ödüllendirildi. Ziya Aydemir - Aydemir İnşaat, Alper Öztekin - Şahtan Ticaret, Hasan Kilit - Hasan Kilit Eczanesi, Kalender Çiçekçilik Tarım İth. İhr. İnş. San. ve Tic. A.Ş., Kimtek - Teknik Hizmetler Kimya ve Gıda San. Ltd. Şti., Pırıltı Kollektif Şirketi - Hasan Sıtkı Pırıltı ve ortakları ödül aldı.



10 yıl meclis üyeliği yapan Adnan Saraç, Ayhan Kızılsavaş, Cem Onay, Cihangir Deniz, Hasan Taş, Mücahit Turgut, Özkan Işıldar ve Salih Peker ödül aldı.

